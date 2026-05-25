Narcobloqueos en Colima: Delincuentes queman tráileres en Tecoman por operativo

Derivado de un operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado de Colima, durante la tarde de este lunes, que resultó con el abatimiento de un delincuente y dos agentes de la dependencia heridos, presuntos delincuentes orquestaron una serie de narcobloqueos en el municipio de Tecomán.

Al respecto, la Mesa de Coordinación y Seguridad de Colima informó que integrantes de la Policía Investigadora realizaban tareas relacionadas con un reporte realizado a la línea de emergencia 911, cuando fueron agredidos con disparos de arma de fuego por los ocupantes de un vehículo, resultando heridos dos agentes y uno de los agresores sin vida en el lugar de los hechos.

Tras este suceso se implementó un operativo por parte de las instituciones federales y estatales de seguridad y procuración de justicia para la ubicación y captura de los agresores, lo que generó reacciones por parte de los delincuentes, quienes provocaron incendios en la zona de la comunidad de Caleras, municipio de Tecomán.

Los actos violentos fueron en reacción a un operativo de la Fiscalía de Colima. (Foto: Especial)

Provocan choque de tráiler y tren

Los delincuentes, quemaron al menos dos tráileres doble remolque, uno de estos lo atravesaron en las vías ferroviarias y el tren se impactó al no poder frenar.

El otro tráiler lo atravesaron sobre la carretera Colima- Manzanillo, donde al conductor de la unidad lo bajaron a la fuerza para después quemar la pesada unidad.

Las autoridades señalaron que el operativo en cuestión continúa en proceso y se informará cuando se tengan más elementos al respecto.

Sin embargo, las autoridades municipales han pedido a la población que habita en dicha zona y alrededores, evitar salir de sus casas.