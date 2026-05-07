Vinculan a proceso a Ignacio Peralta, exgobernador priista de Colima, por presunto peculado

Ignacio Peralta Sánchez, exgobernador de Colima, y Carlos Noriega García, exsecretario de Planeación y Finanzas de la entidad, fueron vinculados este jueves a proceso por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones y facultades. No obstante, se les concedió el beneficio de seguir su proceso en libertad.

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del estado informó la decisión, misma que fue tomada por un juez de control local, durante una audiencia que se celebró en los juzgados del fuero común de la capital.

De acuerdo con la Fiscalía, en la audiencia la representación social presentó elementos de prueba contra el exmandatario del PRI sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos durante la pasada administración estatal.

¿Cuántos meses tiene Ignacio Peralta para defenderse?

Esperanza Ramírez Vela, titular de la Fiscalía Anticorrupción, dio a conocer que el juez fijó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria. Durante ese plazo las partes tendrán oportunidad de presentar las pruebas que a su derecho corresponda.

Dijo que la audiencia duró varias horas y en ella sí comparecieron ambos exfuncionarios, en calidad imputados, y luego de la exposición de motivos fueron vinculados a proceso. “Efectivamente, el resultado fue la vinculación a proceso”, insistió.

De acuerdo con autoridades locales, en la audiencia el exgobernador Peralta Sánchez aseguró que las modificaciones al presupuesto de la entidad que se alegan como imputación en su contra estaban dentro de sus facultades legales.

El exfuncionario ofreció aportar las evidencias para probar su inocencia lo cual ocurrirá durante los próximos meses antes de que se cierre la etapa intermedia del caso. En ese lapso podría optar por un acuerdo reparatorio para resarcir el daño.

En adelante, ambos funcionarios de la administración pasada deberán acudir a firmar al juzgado y, de no hacerlo, podrían ser detenidos y llevados a prisión.