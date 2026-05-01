ASF lidera primer encuentro para reforzar fiscalización y combate a la corrupción en México

Con el propósito de consolidar la coordinación institucional y sumar capacidades para combatir la corrupción desde un enfoque integral, articulado y cercano a la ciudadanía, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) organizó un primer encuentro entre las principales instituciones encargadas de prevenir y combatir la corrupción en México.

El auditor Superior de la Federación, Aureliano Hernández Palacios, destacó que este ejercicio de diálogo representa un paso decisivo para construir una política nacional de fiscalización con mayor alcance, basada en la colaboración interinstitucional y el fortalecimiento de la labor fiscalizadora, bajo un nuevo modelo de auditorías integrales, análisis masivo de información digital y, sobre todo, una mayor participación ciudadana que facilite la denuncia y elimine las barreras burocráticas, con el fin de garantizar resultados efectivos en el combate a la corrupción en México.

Durante su participación, María de la Luz Mijangos Borja, Fiscal Especializada en Combate a la Corrupción, enfatizó que la realización de este encuentro envía un mensaje claro de coordinación entre instituciones, al tiempo que responde a la exigencia ciudadana de actuar con firmeza y sin tolerancia frente a actos de corrupción; además de consolidar una actuación conjunta que permita atender, investigar y sancionar de manera más eficaz las conductas indebidas.

José Ramón Amieva Gálvez, magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, subrayó que la integridad debe prevalecer en todos los entes públicos y que la coordinación de todas las instituciones encargadas de prevenir y sancionar la corrupción es clave para determinar responsabilidades y emitir resoluciones efectivas para abatir la impunidad.

El diputado Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja, presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, así como la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez, secretaria de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, hicieron un llamado a cerrar filas contra la corrupción, fortalecer la integridad pública y los valores del servicio público.

Además, destacaron la alta relevancia de este encuentro para sentar las bases de una mejor coordinación interinstitucional.

Como representante de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, Guadalupe Araceli García Martínez, subsecretaria Anticorrupción, enfatizó que enfrentar la corrupción requiere una respuesta integral y coordinada entre instituciones, al subrayar que sumar capacidades y trabajar de manera conjunta es la vía para lograr mayor eficacia.

En su mensaje, Héctor Mares Gallegos, integrante de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señaló que estos esfuerzos permiten relanzar la colaboración, consolidar el intercambio de información y alinear capacidades en materia de inteligencia financiera, a fin de traducir los trabajos conjuntos en resultados concretos en el combate a la corrupción.

Esta reunión contó con la participación e intervención de funcionarios de la Auditoría Superior de la Federación y de las y los titulares de las Contralorías de las siguientes entidades federativas:

Baja California Sur

Campeche

Chiapas

Chihuahua

Ciudad de México

Coahuila

Colima

Durango

Estado de México

Guanajuato

Guerrero

Hidalgo

Michoacán

Morelos

Nayarit

Nuevo León

Oaxaca

Puebla

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tabasco

Tamaulipas

Tlaxcala

Veracruz

Yucatán

Con esta reunión, la Auditoría Superior de la Federación refrenda su compromiso de fortalecer la rendición de cuentas, la participación ciudadana, la transparencia y el adecuado uso de los recursos públicos.