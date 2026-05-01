Hallan a cachorro de tigre en calles de Tlajomulco, Jalisco

Un tigre cachorro fue encontrado en el fraccionamiento Jardínes de Tlajomulco, en Jalisco.

Un cachorro de tigre fue hallado mientras deambulaba en la vía pública, en el fraccionamiento Jardínes de Tlajomulco, en Jalisco. Especialistas de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco mantienen al cachorro bajo resguardo y en observación.

De acuerdo con el informe, el hallazgo se realizó en el cruce de las calles Lirio y Villeta, luego de que ciudadanos alertaran a servicios de emergencia por la presencia del felino.

Al lugar llegaron oficiales de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal, quienes aseguraron al ejemplar de tigre y lo entregaron a especialistas ambientales.

Luis Alberto Cayo Cervantes, director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM) informó que se trata de un ejemplar juvenil de tigre, con un peso aproximado de 20 kilos.

El funcionario detalló que “se encuentra aparentemente en buenas condiciones físicas”. No obstante, precisó que se debe cumplir con un protocolo estricto.

“Todavía no tenemos resultados definitivos, ya que necesitamos por lo menos 72 horas para correr las muestras de laboratorio que pide la autoridad federal para diagnosticar el estado de salud del ejemplar”, apuntó.

Cayo Cervantes hizo un llamado a la población para evitar el manejo de animales silvestres por cuenta propia. Y subrayó que intentar capturarlos o manipularlos sin equipo ni capacitación no solo pone en riesgo la integridad física de las personas, sino que un manejo inadecuado puede comprometer la posibilidad de que el animal sea reubicado en un sitio adecuado.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a reportar cualquier avistamiento de fauna silvestre a los servicios de emergencia o directamente a la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco al teléfono 33 31 38 30 98, para garantizar un manejo profesional y seguro.

En México, el tráfico ilegal de animales silvestres constituye una infracción o delito en la legislación ambiental. Se trata de una actividad ilícita que impacta a los ecosistemas y a la biodiversidad.