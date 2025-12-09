¿México o IA?: De un caimán a una pitón, el Metro ha rescatado 11 animales exóticos en 2025

Los animales exóticos rescatados dentro del Metro de CDMX son entregados a la Brigada de Vigilancia Animal para su atención. (Quadratín).

Como dice la tendencia en memes de redes sociales, ‘¿Es México o IA?’. En el Sistema de Transporte Colectivo Metro en ocasiones se rescatan a perros o gatos de las vías, pero también hay sorpresas, como una serpiente pitón que llevaba un menor de edad.

Según Quadratín, en 2025 un total de 11 animales de especies exóticas fueron rescatados en el Metro. Destacan un caimán, serpientes e iguanas.

Los animales fueron retirados de la red para garantizar su integridad física, ya que varios fueron detectados en vagones sin la debida protección o en instalaciones de alto riesgo.

¿Cuáles son los animales exóticos rescatados en el Metro?

Hasta diciembre del 2025, el Metro ha rescatado a estos animales exóticos:

Iguanas.

Serpientes.

Una pitón bola.

Una tortuga.

Un caimán.

Un tlacuache.

Un gavilán.

Cabe aclarar que está prohibido introducir y transportar especies de este tipo en el Metro, ya que representa un riesgo para el animal y los pasajeros.

El Metro también rescató a 70 perros y tres gatos en el último año.

¿Cuál es el protocolo del Metro cuando rescata especies exóticas?

Según el protocolo, las especies exóticas y silvestres son entregadas a la Brigada de Vigilancia Animal para su resguardo y atención adecuada.

En el caso de los caninos, el Metro cuenta con su propio Centro de Transferencia Canina (CTC), donde los perros rescatados en vías o estaciones reciben atención veterinaria y se les brinda resguardo.

Incluso, el Sistema de Transporte tiene un programa de adopción de perros, donde se llena una solicitud, se accede a una visita al domicilio y se entre al ‘lomito’.

En el marco del Día Internacional de los Derechos de los Animales, que se conmemora el 10 de diciembre, el Metro refrendó su compromiso con la salvaguarda de cualquier especie detectada en sus instalaciones los 365 días del año.

El organismo reconoció la labor esencial de los elementos de las Policías Auxiliar (PA) y Bancaria e Industrial (PBI) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), así como del personal de las Coordinaciones de Transportación y de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, por su participación en el rescate oportuno de estos animales.

Con información de Quadratín.