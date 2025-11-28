Rescate de un perrito ocasiona ‘caos’ en la Línea 2 del Metro CDMX: Los trenes tardan hasta 30 minutos

Usuarios reportaron retrasos de más de 30 minutos en la línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

El rescate de un perrito en la Línea 2 del Metro CDMX ocasionó retrasos de hasta 12 minutos este viernes 28 de noviembre.

Los usuarios de la ‘Línea azul’ expresaron su molestia ante las fallas y cuestionaron por qué los trenes se quedan detenidos en las estaciones.

"Línea 2 súper lenta. Gente estresándose cada estación, ya que se queda 8 a 12 min parada. De Toreo a Popotla van 23 min y parados", se quejó una persona.

Otros pasajeros compartieron en redes sociales fotos de los vagones y andenes llenos. Una de las más afectadas es Hidalgo, donde usuarios dicen que llevan media hora esperando un tren.

“La línea 2 es un caos!!! Manden trenes vacíos a hidalgo, parece Pantitlán!!!”, exigió una persona.

Sin embargo, aseguraron que tardaron una hora en encontrar al perrito debido a que lo vieron corriendo y por eso ocurrieron los retrasos en la Línea.

“Se realizan maniobras para rescatar a un perrito en vías de la Línea 2, por lo que la marcha es lenta, en breve se normalizará la circulación de los trenes”, explicó el Sistema de Transporte Colectivo (STC).

Tras este aviso, se despertó la alarma entre los usuarios, quienes también preguntaron si había estaciones cerradas, pero el Metro CDMX dijo que no.

‘Otra vez la Línea 8 del Metro CDMX’

Durante toda esta semana, la Línea 8 del Metro CDMX ha tenido retrasos y este viernes no fue la excepción, ya que los trenes se quedan detenidos en las estaciones.

“Línea 8 detenidos en Aculco. Pareciera del diario”, se quejó otra persona en redes sociales.

Sin embargo, en este caso el Metro CDMX no detalló el porqué de los retrasos en esta zona.

¿Cuál es el problema en la Línea 3 del Metro CDMX?

Tras el informe del Metro CDMX, los usuarios se ‘burlaron’ de la situación al cuestionar si también hay un perrito en la Línea 3 debido a los retrasos.

“Muevan la Línea 3, estamos detenidos en las estaciones desde hace 10 minutos”, exigió otra persona.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, es precisamente la Línea 3 la que registra afluencia máxima, pero con tiempos de espera de 5 minutos.

En tanto, la Línea 2 del Metro CDMX solo registra alta afluencia, pero con tiempos de espera de hasta 8 minutos.

Otras Líneas con alta afluencia son la 1, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos de espera son de 4 a 6 minutos.