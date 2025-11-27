Líneas 1, 8 y A del Metro de CDMXm ‘más lentas que nunca’: Usuarios acusan retrasos de más de 15 minutos

Luego de 3 años y 4 meses cerrada, la Línea 1 del Metro CDMX reabrió en su totalidad a mediados de noviembre.

“¿No que la Línea 1 del Metro CDMX iba a ser innovadora?“ tras su reapertura, es el cuestionamiento de los usuarios ante los retrasos en la ‘Línea rosa’ este jueves 27 de noviembre.

“Ya llevamos más de 10 minutos en observatorio y no sale el metro Línea1 ¿Qué pasa, no que iba a ser innovadora?“, se quejó una usuaria.

Otros pasajeros dijeron que a pesar de la remodelación continúan los retrasos como en toda la red del Sistema de Transporte Colectivo.

“La línea 1 está más lenta que nunca, llevo 15 minutos en Balderas y no avanza CARAJO CON ESTA LÍNEA“, fue la queja de otra persona.

Al respecto, el Metro CDMX informó que no se registra ningún problema en la Línea 1 y que se agilizará la circulación de los trenes.

¿Qué pasa en la Línea 8 del Metro CDMX?

Con respecto al servicio del Metro CDMX, los usuarios cuestionan si la Línea 8 funciona con normalidad debido a que los retrasos son de más de 15 minutos.

“Podrían avisar que paso tren con vagón N 1762 más de 15 minutos detenido en dirección a Garibaldi”, dijo una persona.

El cuestionamiento con los usuarios es por qué los trenes tardan tanto en avanzar y el problema se registra con dirección hacia Garibaldi.

Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) no detalló de algún problema en la Línea y solo aseguró que se agilizará el servicio en los próximos minutos.

Línea A con retrasos hacia Pantitlán

Otro de los problemas en el Metro CDMX este jueves, lo registra la Línea A con dirección hacia Pantitlán.

“¿Y tu pretexto para que la línea A esté tardando tanto? Llevamos más de 15 minutos esperando tren dirección Pantitlan“, dijo un usuario.

En redes sociales, los pasajeros cuestionan qué pasa y exigen enviar más trenes a las estaciones saturadas.

“La Línea A presenta alta afluencia. Se agiliza la circulación y salida de los trenes desde las terminales”, fue parte de la respuesta del Metro CDMX.

De acuerdo con el reporte de las 7:00 horas, no hay Líneas con máxima afluencia de usuarios. En tanto, las que registran alta afluencia este jueves son la 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, A y B, donde los tiempos aproximados de espera son de 6 minutos.