Prometían plazas para trabajar en Salud CDMX a cambio de ‘cuotas’: Detienen a cinco por fraude

Los acusados pedían depósitos bajo la promesa de una contratación inmediata en la Secretaría de Salud capitalina. (Foto: Fiscalía CDMX)

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) anunció la detención y vinculación a proceso de cinco personas acusadas de fraude equiparado y asociación delictuosa, quienes ofrecían plazas falsas en el sistema de salud capitalino.

Los detenidos fueron identificados como Sarita ‘N’, Bárbara ‘N’, Skandra ‘N’, Patricia ‘N’ y Sergio ‘N’, mismos que entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, habrían contactado a diversas personas asegurándoles una contratación inmediata en el sector salud de la CDMX, a cambio de pagos o cuotas.

Según las denuncias, los estafadores se presentaban como supuestos funcionarios públicos o intermediarios con acceso a plazas y pedían depósitos a cuentas específicas, o bien que las víctimas habilitaran retiros sin tarjeta, bajo la apariencia de “cuotas sindicales” o “trámites administrativos”.

Una vez recibido el dinero, los presuntos responsables transferían los recursos a otras cuentas, aparentemente para ocultar su rastro.

El operativo fue llevado a cabo por agentes de la Policía de Investigación el pasado 19 de noviembre y en la audiencia inicial, realizada el 24 de este mes, un juez de control dictó vinculación a proceso, prisión preventiva para los detenidos y otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Las cuatro mujeres detenidas fueron ingresadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre quedó en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

En un comunicado, la Secretaría de Salud de la CDMX recordó que en las dependencias de salud de la capital no se venden plazas ni se solicita pago alguno para las contrataciones. Cualquier oferta de empleo debe provenir de convocatorias oficiales.

Asimismo, las autoridades advierten que este tipo de fraude (venta de plazas falsas) constituye un delito grave, e hicieron un llamado a la población a denunciar si reciben ofrecimientos parecidos.

“La Fiscalía CDMX actúa para garantizar justicia a las víctimas de delitos patrimoniales y para investigar de manera rigurosa conductas que afectan la confianza ciudadana en el servicio público, especialmente aquellas que buscan engañar a la población mediante esquemas fraudulentos. Si fuiste víctima de un hecho similar, acércate a la agencia del Ministerio Público más cercana para presentar tu denuncia.”

¿Cómo evitar caer en falsas ofertas de empleo y fraudes laborales?

La Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (STyFE) publicó en agosto de este año una serie de recomendaciones para evitar caer en ofertas de empleo falsas o fraudulentas, en especial cuando requieren pagos, depósitos, trámites o “gestores”: