¡Qué se te prenda el foco! Alerta por extorsión de supuestos trabajadores de CFE; así funciona la estafa

Usuarios han reportado avisos de la CFE colocados por supuestos trabajadores; se trata de una extorsión. (Foto: Cuartoscuro)

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunció que en los últimos días ha recibido numerosas quejas de usuarios por intentos de extorsión, por lo que llamó a los hogares mexicanos a no caer en estas estafas, que van de 5 a 20 mil pesos.

En primer lugar, la empresa que dirige Emilia Calleja Alor señaló que usuarios de distintas zonas del país han reportado la aparición de avisos apócrifos colocados en domicilios particulares, a través de redes sociales y quejas ciudadanas.

¿Cómo son las estafas de supuesto personal de CFE?

Estos avisos forman parte de una nueva modalidad de extorsión en la que personas que se hacen pasar por trabajadores de la CFE engañan a los usuarios mediante falsas notificaciones de multa y corte del servicio.

Una de las variantes detectadas consiste en que una persona uniformada, con vestimenta similar a la de personal de CFE, acude directamente al domicilio, argumentando que realizará el cambio de medidor como parte de un “operativo especial”.

Durante la visita, señala supuestas irregularidades o no cuenta con sello, intentando obtener dinero en efectivo para evitar una sanción o multa.

De acuerdo con los testimonios compartidos, el modus operandi de avisos apócrifos consiste en dejar hojas impresas en los domicilios, principalmente, los viernes por la tarde, notificando al usuario que dispone de 12 horas para pagar entre 5 y 20 mil pesos, bajo el argumento de que su medidor carece de sello, candado o presenta alguna anomalía.

En dichos documentos se incluye un número telefónico falso, al cual se solicita comunicarse “para solucionar el problema”.

En la llamada, los extorsionadores afirman que se trata de una falta grave o delito y que la multa es obligatoria. Posteriormente, tras vencer el supuesto plazo, un individuo que se ostenta como ‘jefe de área de CFE’ (algunos incluso han creado un perfil falso en LinkedIn con dicho cargo) vuelve a contactar a la víctima, ofreciendo reducir la multa y proporcionando una cuenta bancaria personal para realizar el depósito, consumando así la estafa.

Hasta el momento, se han recibido reportes de estos casos en el Estado de México, Ciudad de México y Baja California; pero podrían replicarse en todo el país.

¿Cómo blindarse ante este tipo de estafa?

Para evitar caer en estas extorsiones, la CFE recomendó a los usuarios verificar la identidad de quienes se ostenten como empleados de la CFE.

“Todo trabajador de CFE debe portar credencial oficial con fotografía vigente, logotipos institucionales y uniforme oficial”, indicó.

El usuario tiene derecho a solicitar dicha identificación e, incluso, tomar una fotografía como respaldo.

“Es importante no realizar pagos ni entregar dinero en efectivo a ninguna persona que se presente en su domicilio, Los pagos a la CFE sólo se deben realizar en centros autorizados o mediante los canales de pago institucionales de la CFE”, subrayó.

Si tienes dudas, puedes confirmar la veracidad de cualquier aviso o documento, antes de permitir el acceso a su domicilio o realizar algún pago, comunicarse al 071, proporcionando su número de servicio, una fotografía del medidor o del documento recibido.

“El personal del 071 podrá confirmar si existe alguna orden o gestión legítima relacionada con su servicio”, explicó la empresa eléctrica.

Investigan la estafa de supuestos trabajadores de CFE

Al respecto, la CFE ha iniciado una investigación formal para documentar los incidentes y recopilar información directa de las personas afectadas en las distintas divisiones de distribución.

“Cabe señalar que la CFE ha presentado diversas denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales por este tipo de delitos, lo que ha derivado en la detención de varios individuos involucrados, refrendando el compromiso institucional de proteger a las usuarias y los usuarios y así garantizar la seguridad en los servicios eléctricos”, aseveró la CFE.