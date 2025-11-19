Muere Alfredo Elías Ayub, exdirector de CFE con Zedillo, Fox y Calderón, a los 75 años

Alfredo Elías Ayub, ex director de la CFE, fue un ingeniero y funcionario público de origen libanés. (Foto: Misael Valtierra / Cuartoscuro)

El expresidente Felipe Calderón confirmó esta noche el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y hermano del empresario Arturo Elías Ayub, a los 75 años.

A través de su cuenta de X, el exmandatario lamentó la partida de Elías Ayub, quien se desempeñó como director general de la CFE durante su sexenio, y a quien calificó como “uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo”.

“Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y familiares, en especial a ⁦Arturo Elías Ayub”, escribió Calderón en una publicación junto a una fotografía en la que aparece condecorando al fallecido exfuncionario.

¿Quién fue Alfredo Elías Ayub? De Harvard a la Comisión Federal de Electricidad

Alfredo Elías Ayub nació el 13 de enero de 1950 en la Ciudad de México. Fue un ingeniero y funcionario público conocido por su larga trayectoria en el sector energético y de infraestructura.

De origen libanés, estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac, donde se graduó con mención honorífica.

Posteriormente obtuvo un MBA (maestría en Administración de Empresas) en la Escuela de Negocios de Harvard, donde le fue otorgada una “alta distinción” por su ejemplar desempeño académico, según una semblanza publicada en la Cámara de Diputados.

Al frente de la CFE durante casi 14 años

Elías Ayub fungió como director general de CFE durante tres sexenios. El 19 de enero de 1999 reemplazó a Rogelio Gasca Neri durante el último tramo de la administración del expresidente Ernesto Zedillo.

Posteriormente, fue ratificado en el cargo por Vicente Fox (2000-2006) y Felipe Calderón (2006-2012) por lo que fue el encargado de guiar los destinos del Sistema Eléctrico Nacional durante casi 14 años.

También fue director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), recibiendo el mandato de prepararla para su privatización y mejorar sustancialmente el servicio que éste presta.

En la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, trabajó durante nueve años ocupando la coordinación de asesores del secretario.

“Dentro de sus principales proyectos, convocó a los principales participantes en el sector para establecer un programa de inversiones de largo plazo tanto en PEMEX como en CFE y tener mayor consenso en materia de planeación en el sector energético”, se puede leer en su semblanza.

A nivel estatal, fue coordinador ejecutivo de desarrollo urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México. También impulsó actividades de desarrollo social como director del Fondo Nacional para Actividades Sociales.

Dentro de sus actividades académicas, fue director de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Anáhuac, miembro del Consejo de Exalumnos de la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard, presidente del Consejo de Desarrollo de la Universidad Anáhuac y Fundación México en Harvard.

Con información de Héctor Usla.