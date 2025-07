¿Por qué ‘Paco, el de las empanadas’ no hizo negocio con Arturo Elías Ayub? ‘Yo no tomé la decisión’

“¡Hola, bienvenido a Sanborns! Soy ‘Paco, el de las empanadas’”, es parte de un discurso que nunca logramos escuchar, debido a que Francisco Callejas rechazó hacer un negocio con el empresario Arturo Elías Ayub.

En caso de que no lo recuerdes ‘Paco’ se volvió muy popular en redes sociales durante 2016, cuando fue captado vendiendo empanadas en la playa de Acapulco de una manera tan peculiar que llegó a cautivar al yerno de Carlos Slim.

Tras la vitalización del video, el ‘tiburón’ de Shark Tank México buscó contactarse con Francisco, apodado ‘Paco, el de las empanadas’ para ofrecerle una beca y un increíble negocio: vender sus populares empanadas en las tiendas de Sanborns.

El restaurante de Francisco lleva por nombre Las empanadas de Paco y se especializan únicamente en la venta de este platillo. (Foto: Imagen generada por IA Gemini)

A pesar de ello, la respuesta del ahora dueño del restaurante Las empanadas de Paco fue: “no necesitamos un apoyo”; sin embargo, años más tarde el joven reveló quién fue la persona que frenó el negocio con el esposo de Johanna Slim.

¿Cómo iba a ser el negocio de ‘Paco, el de las empanadas’ y Elías Ayub?

A siete años del primer encuentro de Francisco Callejas con Arturo Elías Ayub, ‘Paco, el de las empanadas’ volvió a ver al empresario durante la convención de ICEMéxico, en donde revelaron cómo iba a ser el negocio.

“Además de una beca para que estudies, me gustaría hacer un super business contigo, vamos a vender las empanadas de Paco en Sanborns”, recordó sobre la propuesta Elías Ayub.

Sin embargo, la venta iba a ser mediante realidad virtual, debido a que al escanear un código QR se desplegaría un video de ‘Paco, el de las empanadas’ dando un discurso similar al que hacía al ofrecer el bocadillo en Acapulco.

“¡Hola, bienvenido a Sanborns! Soy ‘Paco, el de las empanadas’ y para que no tengas que viajar durante 6 horas a Acapulco y esperar 86 mil 400 segundos para que pase el vendedor de las empanadas, vengo aquí a ofrecerte que pruebes las empanadas en Sanborns”, era parte del discurso.

“Ya estaba todo armado y por razones personales de Paco, no se pudo hacer”, compartió Arturo Elías Ayub en ese momento, sin explicar más sobre lo que sucedió.

¿Por qué ‘Paco, el de las empanadas’ no aceptó el trato?

Aunque Francisco Callejas se mostraba amable y divertido al vender las empanadas, su adolescencia fue muy compleja, debido a que su padrastro le exigía terminar la venta de todas las piezas para volver a su hogar.

“Si no había vendido todas, me quedaba ahí. Me llegaron a dar las 8:00, 9:00 de la noche rogándole a la gente que me las comprara, porque sabía que iba a ser llegar y tener un problema en casa”, comentó para el pódcast de Archie Comedy.

En esta conversación también señaló que en caso de no vender todas sus empanadas, era golpeado por su padrastro y aunque volverse viral le ayudó con las ventas un tiempo, cuando tuvo oportunidad de hacer un negocio con Arturo Elías, la pareja de su mamá se interpuso.

“No me dejaron. Esta persona (mi padrastro) sabía que en el momento en el que yo me fuera, se iba a acabar ese flujo, ese ingreso, esa gallina de los huevos de oro. Esa persona fue la que dijo que no”, aseguró en una conversación con Gusgri.

Aunque el negoció con Ayub sí avanzó e incluso se planeó, al momento de firmar los contratos su padrastro puso una traba: “yo me llamó Francisco Javier Callejas Ramírez, apellido de mi padre. Él dijo: ‘no, tú vas a firmar como Francisco Orihuela’”.

Al escuchar esta condición, Arturo Elías Ayub se rehusó: “él sabía que al meter un apellido que no es legal ante los ojos de la ley, se iba a cerrar toda la posibilidad de hacer el negocio”, afirmó.

“Todo iba viento en popa, pero la persona que le metió freno fue la pareja de mi mamá (...) En ese tiempo yo era un niño, la decisión no la tomé yo”, afirmó para el pódcast de Erik Núñez.

Aunque no lograron hacer este negocio, ‘Paco, el de las empanadas’ le guarda un gran cariño a Arturo Elías Ayub, con quien logró hacer una buena amistad: “conmigo fue una persona muy buena leche”, dijo para Archie Comedy.

¿Qué fue de ‘Paco, el de las empanadas’ tras el video viral?

Actualmente, ‘Paco, el de las empanadas’ logró abrir su propio restaurante en Puebla, en donde vende el bocadillo que lo hizo viral: “este proyecto representa años de esfuerzo y lucha”, dijo en la apertura.

Las empanadas de Paco se encuentra ubicado en Patio 14, un corredor gastronómico. Los precios van de los 30 pesos (por una pieza) a 80 pesos (por una orden); los refrescos cuestan 28 pesos.

Paco, 'el de las empanadas', comenzó a vender cuando era un adolescente y se volvió viral en 2016. (Foto: Unsplash)

La dirección completa de su restaurante es la siguiente: calle número 14, oriente 407, Santiago Xicotenco, San Andrés Cholula, Puebla.