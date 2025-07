‘¡Empanadas, empanadas!’: Paco abre restaurante; su padrastro no lo dejó recibir ayuda de Elías Ayub

Una deliciosa masa crujiente, que al morderla desparrama queso, carne o manzana con canela es parte de lo que se puede encontrar en el nuevo restaurante de Francisco Orihuela, mejor conocido como ‘Paco, el de las empanadas’.

El joven se volvió famoso por su peculiar manera de vender empanadas en las playas de Acapulco, Guerrero, gracias a un video viral, el cual incluso vio el empresario Arturo Elías Ayub, quien le propuso trabajar juntos.

A ocho años de este suceso, ‘Paco, el de las empanadas’ cumplió uno de sus más grandes sueños: “este proyecto representa años de esfuerzo y lucha”, aseguró al anunciar la apertura de su restaurante.

¿Cuál es la historia detrás del restaurante de ‘Paco, el de las empanadas’?

Francisco Orihuela se volvió famoso cuando él tenía 14 años, debido a que fue grabado vendiendo sus empanadas con un discurso que no pasó desapercibido; sin embargo, este no era un trabajo fácil para Paco.

“Si no había vendido todas, me quedaba ahí. Me llegaron a dar las 8:00, 9:00 de la noche rogándole a la gente que me las comprara, porque sabía que iba a ser llegar y tener un problema en casa”, comentó el joven en entrevista con Archie Comedy.

Pues su padrastro le exigía que vendiera y en caso de no acabar de vender todas las empanadas, Francisco se convertía en víctima de violencia física, por lo que él tuvo que seguir trabajando, aunque volverse viral, inicialmente le ayudó con las ventas.

“Los primeros meses del video viral era magnífico, llegaba con 120 empanadas una hora, hora y media y ya se habían acabado”, agregó para el pódcast de Gusgri, también apodado ‘Doble G’; esto lo llevó a vender hasta el doble diariamente.

Además, la fama lo llevó hasta contactarse con Arturo Elías Ayub, quien habló con los padres del entonces adolescente para ofrecerles crear un negocio junto a Paco, así como una beca para el joven.

En el menú de 'Las empanadas de Paco' únicamente se puede encontrar este platillo; sin embargo, cuenta con distintos rellenos. (Foto: Unsplash)

“Además de una beca para que estudies, me gustaría hacer un super business contigo, vamos a vender las empanadas de Paco en Sanborns”, recordó sobre la propuesta el yerno de Carlos Slim en una conferencia; sin embargo, los padres de Francisco no le permitieron ser parte de él.

Tras ocho años de este suceso, ‘Paco, el de las empanadas’ finalmente logró abrir su propio restaurante en donde ofrece este platillo que lo hizo convertirse en uno de los personajes más virales del internet.

“Muchas veces lo que se ve públicamente de un creador de contenido es que tienen la vida solucionada, que viven una vida perfecta, sin tropezones, sin dolores, esa no ha sido mi vida. Estos dos años en Puebla, me han costado mucho trabajo”, comentó Francisco durante la inauguración de ‘Las empanadas de Paco’.

El ahora emprendedor también aseguró que en este negocio “hay mucho sacrificio”: “Después de tantos años gritando ‘¡empanadas, empanadas!’ en la playa… hoy les comparto que abrimos el primer local en Puebla”, escribió en sus redes sociales.

¿Cómo es el restaurante ‘Paco, el de las empanadas’ y qué vende?

‘Las empanadas de Paco’ está dentro de un corredor gastronómico, por lo cual comparte el espacio con otros negocios de comida. El local de Francisco, está completamente pintado de negro y cuenta con un logo de su rostro; así como el de su pódcast ‘Jalas, ¿o qué?’.

Además, frente a este hay un árbol que está decorado con luces cálidas, las cuales iluminan a los comensales que se sientan en las mesas, las cuales también están pintadas de negro.

En menús que circulan en redes sociales, se puede ver que Las empanadas de Paco se especializa en la venta de este platillo únicamente y los precios van de los 30 pesos (por una pieza) a 80 pesos (por una orden).

Paco, 'el de las empanadas', comenzó a vender cuando era un adolescente y se volvió viral en 2016. (Foto: Unsplash)

“Nacidas a la orilla del mar, famosas por su sazón y carácter, las empanadas de Paco llegan hoy al corazón de Puebla”, es como son presentadas en el menú; los rellenos son sencillos pero clásicos.

Pues se pueden encontrar de jamón con queso, carne de res, de mole poblano o una alternativa dulce: manzana con canela. Además de estas, se pueden ordenar refrescos, los cuales cuestan 28 pesos.

¿En dónde se encuentra ubicado el restaurante ‘Las empanadas de Paco’?

‘Las empanadas de Paco’ se encuentran ubicadas en el corredor gastronómico Patio 14 en donde hay diferentes establecimientos de comida y bebida, pues se ofrecen postres, hamburguesas, alitas, cervezas, helados y hasta pozole.

La dirección completa es la siguiente: calle número 14, oriente 407, Santiago Xicotenco, San Andrés Cholula, Puebla. El horario de Las empanadas de Paco es todos los días de 1:00 de la tarde a 10:00 de la noche, de acuerdo con su página de Facebook.