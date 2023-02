‘Paco, el de las empanadas’ reaparece en TikTok: ‘Cualquiera trae 100 pesos’, dice; lo critican

2016 nos regaló un personaje que robó sonrisas a más de uno por su simpática personalidad: Se trata de Francisco Orihuela, mejor conocido commo ‘Paco el de las empanadas’, un (entonces) adolescente de 14 años que caminaba por las playas de Acapulco vendiendo sus empanadas.

La peculiar forma en la que Paco vendía sus productos fue lo que rápidamente generó simpatía entre los usuarios de Internet, quienes lo conocieron gracias al video que subió una turista a la que abordó.

Actualmente, Paco tiene alrededor de 21 años y su nombre revivió en redes gracias a que fue captado de nueva cuenta, pero con una actitud totalmente diferente a la de hace siete años.

Paco el de las empanadas, ‘perdió su encanto’

Otro video, ahora compartido a través de TikTok por el usuario identificado como Eric sx, muestra a Paco en las playas de Acapulco, como siempre, con su caja de empanadas al hombro y haciendo labor de venta con unos turistas.

Sin embargo, la actitud mostrada por ‘el chico de las empanadas’ no fue del agrado de las y los usuarios de redes sociales, quienes comentaron el video destacando que ya no era lo mismo de hace siete años y reprobaron la forma en que se refirió a sus posibles compradores.

“No voy a regresar. El tiro es ahorita. Pidan una orden, son tres”, comienza a decir el joven en la grabación, quien destaca el valor de su producto gracias a la viralidad que adquirió en 2016 y por lo cual es conocido en Internet.

“A no ser que traigan dolores (comienza a sobar su codo) no lo entendería. ¿Cuánto cuestan tres empanadas de las más famosas? 100 pesitos. Cualquiera trae 100 pesos, yo traigo 100 pesos y no estoy de vacaciones en Acapulco. O sea que ustedes los traen de sobra”, refirió el joven con una sonrisa en el rostro.

Las personas a las que intenta venderles una empanada no ceden ante las palabras del joven, que al ver que lo están grabando comenta: “Si no, en este video van a ver que no compraron, que nada más grabaron las empanadas. ¡A mí me daría pena! De verdad”.

Al final no consigue contretar la venta, por lo que, aparentemente molesto, se retira del sitio, no sin antes sugerir que, al no comprarle, no apoyan al emprendimiento mexicano.

@www.eric.huerta me encontré al famoso Paco tiene su pequeño puesto a los pies del otel playa suites Acapulco ♬ sonido original - Eric sx

Testimonio con ‘el chico de las empanadas’

A pesar de que el joven abrió un canal de YouTube, lo cierto es que en 2020 ‘desapareció' de redes sociales, aunque sigue siendo visto por las y los turistas que acuden a las principales playas de Acapulco.

Una persona que lo conoció en septiembre de 2022 platicó con El Financiero sobre la experiencia que vivió al ser abordado por el joven emprendedor.

“Él ya sabe que la gente lo ubica y a partir de ahí saca su labia para vender. No acepta un ‘no’ por respuesta y si le dices que no tienes dinero, dice que te acepta transferencia”, compartió un joven que prefirió no compartir su nombre.

La orden de empanadas está en 3x100 pesos; el joven que tenía intenciones de comprarle le dijo que solo quería una, pero Paco insistió en que le comprara las tres. Sin embargo, persistió en solo querer una y, finalmente, ‘el chico de las empanadas’ cedió a venderle una pieza.

“No saben ricas sus empanadas, dice que es jamón con queso y es de jamón corriente y queso amarillo del que es para hamburguesas; además están frías”, finalizó.