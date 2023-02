MasterChef: ¿Por qué los chefs Betty Vázquez y JoséRa Castillo abandonan el programa?

Luego de compartir pantalla por varias temporadas en MasterChef México, este 20 de febrero dos miembros del jurado del popular reality anunciaron su salida: JoséRa Castillo y Betty Vázquez.

El programa de televisión ha vivido diversos cambios en los últimos años, en especial de sus conductores y jueces, desde Anette Michel hasta los chefs Benito Molina y Adrián Herrera.

De hecho, la salida de Herrera fue controversial, ya que luego de nueve temporadas de MasterChef México él se enteró de que había sido despedido por las notas de los medios de comunicación y no por una notificación formal de la producción.

¿Por qué Betty Vázquez y JoséRa Castillo se van de MasterChef?

La segunda temporada de Master Chef Celebrity reunió a 20 personalidades del espectáculo y finalizó en diciembre de 2022 con el youtuber Ricardo Peralta como el ganador; dicha edición tuvo como jurado a Betty Vásquez, José Ramón y Pablo Albuerne.

A través de Twitter, este lunes la chef Betty publicó un comunicado donde informa que desde el 9 de febrero tomó la decisión de ya no formar parte de Masterchef México, la cual comunicó por escrito: “Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido. Mi respeto a Tv Azteca y MasterChef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas”.

COMUNICADO

El 9 de febrero comuniqué mi decision por escrito de no ser parte de esta nueva etapa de Master Chef México.

Declaré mi agradecimiento por el tiempo compartido.

Mi respeto a Tv Azteca y Master Chef México quedan demostradas en 8 años y 11 temporadas. pic.twitter.com/RIpPKMcOCY — Betty Vazquez/www.garzacanela.com (@chef_betty) February 20, 2023

Además, en Instagram mostró el correo que envió a Ricardo Salinas, Benjamin Salinas, Adrian Ortega, David Limon, Ana Vega y Jacqueline Hoist, donde agradece la oportunidad de haber estado en el programa:

“Hoy por motivos personales, me despido agradeciendo sus gentilezas, su apoyo y la oportunidad de crecimiento y proyección... me retiro con la satisfacción de la labor cumplida, la camiseta puesta y la tranquilidad de haber dado lo mejor de mí... Deseo profundamente una larga vida para el grupo Salinas, TV AZTECA y para este gran proyecto”.

El mismo día, JoséRa Castillo dio el anuncio de su salida a través de un escrito donde agradeció al público que lo apoyó durante su participación:

“Tras no recibir noticias sobre la nueva temporada, ni calendario ni planeación, me vi con la obligación de decir adiós a MasterChef México. Me llevo grandes aprendizajes y amigos... Estoy emocionado por los nuevos proyectos que tengo en puerto y este no es un adiós sino un hasta pronto”.

Más tarde, él le dedicó un mensaje a la chef Betty: “Te quiero como a una hermana, eres la persona más leal, la mejor compañera y sin duda la mejor amiga. Nuestro camino aún continúa, nos falta mucha historia por escribir juntos”.

Pablo Albuerne, quien se unió la última temporada al programa, les envió un mensaje a ambos: “Ha sido un honor, un placer y una maravilla total compartir esta experiencia con vosotr@s. Sois una lección de vida para mí, y desde el minuto 1, familia. Seguimos adelante por más caminos que andar y puertas que abrir.”

Querid@s @chef_betty, @TatianaPalacios y @JoseRaCastillo ha sido un honor, un placer y una maravilla total compartir esta experiencia con vosotr@s. Sois una lección de vida para mí, y desde el minuto 1, familia. Seguimos adelante por más caminos que andar y puertas que abrir 💙 pic.twitter.com/HjNDXMvd90 — Pablo Albuerne (@gipsychef) February 21, 2023

¿Dónde están los restaurantes de Betty Vázquez y JoséRa Castillo?

Además de su participación en el programa MasterChef, los jueces tienen sus proyectos gastronómicos desde hace varios años.

Betty Vázquez estudió en la escuela Le Cordon Bleu, en París, Francia, y desde 2015 fue invitada a formar parte del jurado de MasterChef México; es chef propietaria del restaurante El Delfín, el cual se ubica dentro del Hotel Garza Canela, en el puerto de San Blas, en la Riviera Nayarit.

En tanto, José Ramón Castillo, conocido como JoséRa, se preparó académicamente en el Centro Culinario Ambrosía, en la École de Gastronomie Francaise Ritz Escoffier, de París, y en la Escuela Universitaria de Hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar, en Barcelona.

JoséRa inauguró en 2006 la bombonería Que bo!, la cual se describe como “chocolatería mexicana evolutiva”, con una sucursal en Polanco y otra en Coyoacán, ambas en la CDMX.

Además, en 2020 inició el proyecto Madre Panadería, especializado en pan elaborado con masa madre, en la cual se hacen pedidos a través de sus redes sociales.