MasterChef Celebrity 2022: ¿Por qué el chef Herrera no está en el reality show?

MasterChef es uno de los reality show populares entre los amantes de la gastronomía, ha tenido varias ediciones, desde una categoría infantil hasta de celebridades; entre los jueces de la competencia culinaria uno de los más queridos en pantalla era el chef Herrera, quien no regresó en la nueva edición del programa que se estrenó este 21 de agosto.

Adrián Herrera participó durante nueve temporadas de MasterChef México, durante seis años destacó su personalidad polémica y entrañable al juzgar las habilidades y la sazón de los concursantes.

Sin embargo, a principios de este año se dio a conocer que no volvería para la edición que arrancaba en ese entonces, MasterChef Junior.

¿Quién es el chef Herrera?

Adrián Herrera nació en Houston, Texas, en 1969, pero nunca vivió ahí, por lo que se considera regiomontano.

Antes de ser un reconocido chef, estudió medicina durante dos años, fue ganadero y escultor; en la cocina se formó como autodidacta.

Ha publicado libros como Norteño y Púdrete en el infierno; además, tiene varios restaurantes: La Fonda San Francisco, Paso del Norte, Chef Herrera.

Fue juez de MasterChef México durante casi seis años, también de otros concursos como Cocinero del Año México.

El exjurado de MasterChef México tiene un restaurante llamado El Chef Herrera. (Foto: Instagram / @chefherrera).

¿Qué pasó con el chef Herrera de MasterChef?

El anuncio de su salida del reality causó un gran revuelo debido a la forma en la que él se enteró, ya que, según explicó en Instagram, supo la noticia por los medios de comunicación, pero no por los canales formales de la producción:

“... me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior”, escribió Herrera el pasado 13 de enero.

Herrera se mostró sorprendido, ya que tampoco se le dio una razón de su retiro del programa:

“Supongo que esto se debe a decisiones tomadas por los directivos de Talento de dicha televisora. La verdad es una lástima, pues me hubiera gustado enterarme a través de ellos, pero eso no ocurrió. Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas”.

El chef comentó que seguiría con el resto de sus proyectos, sus restaurantes, libros y en lo que sí participaría sería en MasterChef Latinos, que se estrenó en Estados Unidos el 10 de febrero.

“Gracias a ustedes, que nos siguieron durante todos estos años, gracias al equipo técnico de MasterChef -enorme- que fue quien hizo posible el programa y un reconocimiento a todas las personas que ya no forman parte del programa pero que fueron esenciales para su éxito. Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro. MasterChef es una parte importante de mi historia y eso no se borra”.

Posteriormente los productores de MasterChef México comentaron que había sido un error de comunicación, pero no se trataba de un adiós definitivo.

Herrera se despidió de MasterChef con una publicación en Instagram. (Foto: Instagram / @chefherrera).