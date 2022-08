Christian Nodal: ¿Quién es el chef salvadoreño que se hizo viral por su parecido con el cantante?

Christian Nodal se encuentra constantemente en medio de los reflectores, por su voz, sus polémicas, romances y también por su característico look, el cual incluso ha sido comparado con el de J Balvin y ahora incluso tiene un ‘doble’ en el mundo de la gastronomía.

Hace unos días comenzó a viralizarse en Tik Tok un chef de El Salvador por su parecido con el cantante de regional mexicano.

El chef ha recreado la apariencia de Nodal. (Foto: Tik Tok / @chef_urias).

¿Quién el el chef que se parece a Nodal?

A través la plataforma de videos se volvieron populares los contenidos del usuario @chef_urias, quien hace unas semanas comenzó a publicar imágenes primero con el popular filtro que imita la apariencia de cabello y tatuajes del cantante de regional mexicano.

“Cocinando con nuestro Cristian Nogal”, escribió el cocinero especializado en asados en un contenido con la canción Girasol, de Nodal, de fondo, donde muestra una receta de entraña trenzada, un platillo con carne intercalado en una trenza con ingredientes como queso y llevado al carbón.

El chef Urías es director de una escuela de gastronomía. (Foto: Tik Tok / @chef_urias).

El chef Urías es director de la escuela de gastronomía Garnish en El Salvador, se unió a la plataforma de videos desde 2021 para compartir sus recetas, especialmente de asados como costillas de cerdo en salsa BBQ de durazno, lomo de cerdo a la pizza, Tomahawk a las finas hierbas; o bien, de repostería como berlinas y donas con baño de chocolate maní y coco.

También ha mostrado recetas de cocina fusión, con ingredientes mexicanos y salvadoreños, como un aguachile Nikkei de Tomahawk; o bien japonesa y mexicana, como un Bao de barbacoa de conejo.

Sin embargo, en los últimos días el chef comenzó a destacar más allá de su sazón, pues también recreó un look sin filtros muy parecido al del intérprete de Adiós, amor, “Nodal de Regreso a El Salvador”, escribió en un video.

Con ayuda de una fotografía de Nodal, el chef recreó sus tatuajes. (Foto: Tik Tok / @chef_urias).

Incluso en otro contenido mostró la manera en la cual se pintó en rostro y brazos los tatuajes del mexicano con ayuda de una fotografía del cantante, además de teñirse el cabello a rubio y usar ropa similar: “Así me transformaron en el Christian Nodal salvadoreño”.

Sus videos como ‘Nodal salvadoreño’ tienen más de cien mil reproducciones en Tik Tok, e incluso ha aparecido con ese look en promocionales del Instagram de su escuela de gastronomía donde afirma: “Vengo a aprender cocinar, la Belinda me dejó porque no sé cocinar”, dice en un video.