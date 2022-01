Despiden al chef Herrera de ‘MasterChef México’; se entera a través de la prensa

Adrián Herrera, mejor conocido como el chef Herrera, ha tomado gran relevancia en el ámbito mediático gracias a su participación en MasterChef México, reality show en el que ha participado durante nueve temporadas a lo largo de seis años.

Su papel en el programa es ambivalente debido a su polémica personalidad, pero entrañable forma de ser. Lo cierto es que se ha ganado el corazón de cientos de seguidores.

Recientemente el chef dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que ya no será parte de la próxima edición de MasterChef Junior.

¿Qué pasó con el chef Herrera y MasterChef?

De acuerdo al post del experto en cocina, se enteró del despido a través de diversos medios de comunicación y no por los canales formales de la producción.

“... me entero, a través de los medios de comunicación, y no por las vías correspondientes de la televisora, que ya no participaré en esta edición de MasterChef junior”, escribió Herrera.

El chef no se explica cuál es la razón de su despido pues en ningún momento la televisora le comunicó algún antecedente o le informó de que la relación laboral terminaría para la edición de MasterChef junior.

Con decepción, Herrera lamentó que ningún directivo se haya acercado a él para comunicarle la decisión en torno a su salida del programa.

“Inconcebible que después de 9 temporadas y casi 6 años de ser parte de este proyecto no se hayan tomado la cortesía de avisarme personalmente. Así las cosas”, apuntó en la publicación.

Sin embargo, el exintegrante del reality show destacó que él no parará y que tanto sus proyectos personales, editoriales así como su participación en MasterChef Latinos, cuyo estreno en Estados Unidos está próximo, seguirán.

Además de compartir agradecimientos al equipo técnico de MasterChef México, a la audiencia y a los integrantes que ya no están, el chef Herrera compartió una reflexión en torno a los cambios que se suscitan en la vida profesional.

“Mire, a todos se nos acaba el tiempo, por alguna razón u otra, y muchas veces sin ella. Ahora me tocó a mí. Pero a todos nos llega la hora, tarde o temprano. Eso es seguro”, finalizó.

Asimismo, Adrián Herrera reconoció el gran valor que le ha aportado MasterChef a su carrera y resaltó “eso no se borra. Nos seguimos viendo”