Le llegó su hora a ‘El Junior’, segundo mando de los Viagras: ¿De qué lo acusan?

'El Junior' fue identificado por las autoridades de Guerrero como el segundo al mando del líder de Los Viagras.

Autoridades de Guerrero y del Gobierno federal detuvieron a Juan “N”, alias “El Junior”, en Zihuatanejo, identificado como segundo al mando del grupo criminal Los Viagras, que opera en el estado.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que la detención ocurrió encumplimentó una orden de aprehensión por el delito de extorsión agravada. En la misma acción se aprehendió a Christopher “N”, presunto cómplice de ‘El Junior’.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina (Semar), de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero.

‘El Junior’ extorsionaba a víctima desde febrero

De acuerdo con las investigaciones de la FGE, desde febrero de 2026 una de las víctimas de ‘El Junior’, recibía amenazas y exigencias de pagos de cuotas a cambio de no causarle daño.

“Los imputados acudían de manera presencial para recoger el dinero de la extorsión”, explicó la fiscalía estatal.

El nombre de la víctima fue reservada para salvaguardar su seguridad. Los detenidos fueron puestos a disposición de un juez de control que determinará su situación jurídica.

“La Fiscalía General del Estado de Guerrero reafirma su compromiso de fortalecer las acciones de investigación y persecución del delito de extorsión en coordinación con autoridades federales y estatales”, finalizó la dependencia guerrerense.

La extorsión: el delito que ha aumentado en la última década

Uno de los delitos que ha aumentado en los últimos años es la exrtorsión.

Según un estudio realizado por la Universidad de la Ibero, la extorsión aumentó 61.2 por ciento entre 2015 y 2025. “Hoy es el único delito de alto impacto con tendencia sostenida al alza en México”, explicó la universidad.

Entre 2015 y 2025, las carpetas de investigación abiertas por el delito en el fuero común pasaron de cinco mil 803 a nueve mil 357 a nivel nacional.

De acuerdo con los reportes, en 2025, el delito aumentó 4.5 por ciento respecto al año anterior, con una tasa nacional de ocho casos por cada 100 mil habitantes.

El cuadernillo “Extorsión en México”, presentado en la cuarta sesión de Aula en Acción del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana (IBERO) Ciudad de México, añade que la cifra oculta de la extorsión se sitúa entre el 96 y 97 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad y la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE 2024)