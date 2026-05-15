Revisión del T-MEC: Sheinbaum pide que elecciones en EU no influyan en las negociaciones

Claudia Sheinbaum destacó la importancia de que las elecciones no influyan en el T-MEC, y que sea un acuerdo pensado a largo plazo.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que su gobierno busca que el clima político de cara al proceso electoral de noviembre en la Unión Americana no influya en el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), por lo que, dijo, “no hay prisa”.

En la conferencia matutina, la mandataria puso énfasis en que la revisión del T-MEC debe realizarse con una “visión de largo plazo” de las tres economías.

“Vamos avanzando. No hay prisa. Por supuesto que queremos que los aranceles que actualmente tenemos disminuyan. Eso sí nos interesa muchísimo.

“Pero digamos, de la revisión, estamos viendo en qué momento, no queremos, digamos, que la parte más política de elecciones y demás, que hay en Estados Unidos, y posteriormente en México, influyan, sino que sea realmente una visión de largo plazo de las tres economías, de los tres estados, de los tres naciones”, comentó.

De acuerdo con Sheinbaum, “hay mucha comunicación” con las autoridades estadounidenses y canadienses y, ejemplo de ello es que el miércoles pasado funcionarios mexicanos “estuvieron en una reunión en Washington”.

Además, recordó que “recientemente estuvo Marcelo (Ebrard, titular de la Secretaría de Economía) en Canadá, entonces se va avanzando”, añadió.

Sheinbaum descartó que el Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, cuya firma está prevista para la siguiente semana, ponga en riesgo al T-MEC.

“Este acuerdo integral que estamos llegando con la Unión Europea, que hay que decirlo, no pone en riesgo el tratado comercial con Estados Unidos en ninguna de sus facetas y abre muchas posibilidades para la exportación de México”, proyectó.

Está previsto que el gobierno de México y la Unión Europea firmen el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Provisional entre México y la Unión Europea el próximo 22 de mayo.

Por otra parte, Sheinbaum aseguró, que en su gobierno “le vamos a dar la vuelta” a la decisión de la calificadora Standard & Poor’s de modificar la perspectiva de la deuda soberana del país de estable a negativa.

“Le vamos a dar la vuelta para que se dé cuenta de que se equivocó”, dijo la mandataria, luego de que la firma argumentó que el cambio de perspectiva se debe a factores como el lento crecimiento económico, restricciones presupuestales y posibles riesgos sobre la deuda pública.

La presidenta Sheinbaum, ante ello, expresó su confianza en que la economía “va bien” y puso como indicador el tipo de cambio.

“Vamos bien, yo estoy trabajando todos los días, evidentemente, pero confiada en que la economía de México está bien”, expresó la mandataria. Vean el peso, está hoy... 17.22, bueno”, añadió.

Revisión del T-MEC: Expertos piden evitar decisiones apresuradas

Roberto Zapata, socio sénior de Ansley Consultores Internacionales, señaló que el reto para los tres gobiernos será aislar, en la medida de lo posible, el ruido político del trabajo de los negociadores.

“El clima político en cualquiera de los tres países normalmente influye en los procesos de negociación (del T-MEC) de alguna u otra manera”, y añadió que el reto siempre está en dejar que los negociadores trabajen enfocados en la materia técnica.

Zapata consideró entendible que México busque esperar mejores condiciones políticas antes de acelerar la revisión del tratado, aunque advirtió que tampoco debe permitirse que los procesos electorales dicten completamente los tiempos de la negociación.

“Sí, yo creo que es una situación hasta cierto punto entendible, hasta cierto punto que hay que calcular, que hay que esperar”, dijo.

Sin embargo, enfatizó que se debe aislar la negociación con Estados Unidos, “en tanto no se tenga algo que resulte realmente aceptable para México”.

Por separado, Daniel Covarrubias, director del Texas Center for Border Economic and Enterprise Development en Texas A&M International University, advirtió que los procesos electorales generan presión adicional sobre las negociaciones comerciales y complican la posibilidad de mantener un enfoque estrictamente técnico en la revisión del acuerdo comercial.

“Las elecciones siempre ejercen presión adicional sobre el proceso. Eso aplica a cualquiera de los tres países cuando los ciclos electorales coinciden con ventanas de negociación comercial”, explicó el experto; no obstante, alertó que el principal problema es la incertidumbre prolongada que enfrentan las empresas estadounidenses y mexicanas desde el año pasado.

“Una extensión de un año o un esquema de revisiones anuales no resuelve la incertidumbre que las empresas norteamericanas han venido absorbiendo desde 2025”, afirmó Covarrubias.