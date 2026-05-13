‘Hay que bajar la incertidumbre’ con EU, apunta Ebrard sobre revisión del T-MEC

Marcelo Ebrard destacó que México y la Unión Europea firmarán un acuerdo comercial el próximo 22 de mayo.

Uno de los principales objetivos de México rumbo a la revisión del T-MEC será reducir la incertidumbre comercial con Estados Unidos y evitar una renegociación total del acuerdo, admitió Marcelo Ebrard en el Foro El Financiero. Construyendo oportunidades y crecimiento económico con equidad.

El secretario de Economía adelantó que el próximo 27 de mayo se reunirán en la Ciudad de México comités de ambos países para iniciar formalmente las conversaciones sobre la revisión del tratado comercial.

“¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reducir el nivel de incertidumbre, es decir, no voy a estar discutiendo todo el T-MEC”, dijo.

Ebrard, representante de México en las mesas de negociación con EU, admitió que incluso se podría dar un escenario en el que los socios comerciales revisen el acuerdo año con año.

“Probablemente nos vayamos a revisiones que no son concluyentes en los próximos 10 años, sino que tienes que estar discutiendo, no sé si cada año o algo así”, señaló.

El titular de Economía descartó que exista un “escenario ideal” donde Estados Unidos, México y Canadá anuncien el próximo 1 de julio una extensión automática del tratado por otros 16 años.

Ebrard explicó que la negociación actual es distinta a la de 2019 porque Donald Trump no sólo está redefiniendo las reglas con México, sino con todos sus socios y competidores globales, particularmente en Asia.

Ebrard ‘presume’ nuevo acuerdo con la Unión Europea

A pesar del entorno internacional que calificó como “complejo”, Ebrard consideró que México mantiene oportunidades importantes para fortalecer su posición comercial a nivel global.

Como parte de esa estrategia, destacó que el próximo 22 de mayo México y la Unión Europea firmarán una actualización de su acuerdo comercial, con la meta de incrementar las exportaciones mexicanas hacia el bloque europeo.

Actualmente, México exporta alrededor de 24 mil millones de dólares a la Unión Europea, cifra que el Gobierno busca elevar a 30 mil millones de dólares hacia 2030.

“Nos ven bien y quieren que estemos en su mercado”, comentó.

Ebrard también adelantó que este mes se realizarán misiones comerciales a China e India como parte de una estrategia para diversificar mercados y ampliar la presencia internacional de México.

El secretario reiteró que la meta de México en la revisión del T-MEC será conseguir “un mejor trato comercial con Estados Unidos”, mientras se fortalecen relaciones con socios estratégicos como Europa, Canadá y Japón.