Enrique Riquelme responde a Florentino Pérez sobre Presidencia del Real Madrid: ‘Decidiré en los próximos días’

El empresario español también aseguró que Florentino fue uno de los mejores presidentes del Real Madrid. (Foto: EFE)

Enrique Riquelme, empresario al que recientemente refirió Florentino Pérez en conferencia de prensa, habló sobre sus posibles pretenciones a la Presidencia del Real Madrid.

Durante el evento Foro El Financiero: Construyendo oportunidades. Crecimiento económico con equidad, Riquelme fue cuestionado sobre la posibilidad de que asuma el cargo, ante lo que respondió en primera instancia con humor.

“No sé si se hizo noticia porque a veces tengo acento mexicano”, expresó.

El presidente de grupo Cox recordó que en las últimas horas mandó una carta abierta para Florentino Pérez, sobre quien dijo que respeta por ser un gran empresario. “Probablemente haya sido el mejor Presidente de la historia moderna del Real Madrid, seguro”, externó.

Sin embargo, aceptó que “Real Madrid no está en su mejor momento” y expuso que “teóricamente habían elecciones a finales del 2028 y (Florentino) decidió acelerarlas”.

En este contexto, dejó abierta la posibilidad a su candidatura, siempre y cuando esta sea sólida.

“Como madridista siempre estaré disponible para el Real Madrid, hay otro tipo de responsabilidades, también que hay que ver y obviamente decidiré los próximos días si cogemos el guante, a ver si da tiempo a montar algo en los próximos días y hacer algo que tenga sentido, y siempre lo haré pensando en lo mejor para el Real Madrid”, concretó.

Al salir del foro, fue cuestionado por El Financiero sobre si dos semanas es tiempo suficiente para preparar una candidatura para el Real Madrid, a lo que respondió: “ya veremos”.

¿Qué dice la carta de Enrique Riquelme a Florentino Pérez?

Previo al foro, Enrique Riquelme envió una carta a Florentino Pérez donde aseguró que “cumple con todos los requisitos” necesarios para presentarse al cargo.

“He de dejar claro, para evitar insinuaciones que desvíen el objetivo último de esta propuesta de diálogo y unidad, que cumplo con todos los requisitos económicos y de antigüedad para presentar una candidatura”, redactó en la misiva publicada por el diario Marca.

Riquelme, socio número 43,858 del Real Madrid, afirmó que cuenta con la “capacidad económica y experiencia financiera”.

No obstante, el empresario calificó el llamado de Pérez como “una convocatoria inminente y veloz” de unas elecciones, ante lo cual considera que el proceso debería ser “más amplio”, además de que “permita y fomente la participación real de los socios”.

“Por la trascendencia histórica del momento que vive nuestro club, creo humildemente que el madridismo merece tiempo, serenidad y reflexión”, indicó Riquelme.

El empresario español radicado en México opinó que actualmente el Real Madrid “mantiene unos plazos reglados que no se corresponden con el fomento de la participación y escucha que requieren las democracias modernas”.

En ese sentido, Riquelme instó a la ampliación de los plazos del proceso electoral la que los socios tengan tiempo de dialogar, de modo que puedan “acordar un proceso más amplio que permita y fomente la participación real de los socios y madridistas en su futuro”.

De este modo, considera que un proceso electoral más amplio podría “asegurar otros veinte años de estabilidad, liderazgo y grandeza para el Real Madrid y evitemos llevar al madridismo a un tiempo de ruptura, polarización y tensión interna”.

Con información de EFE.