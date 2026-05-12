Florentino Pérez confronta a la prensa por críticas al Real Madrid: ‘No voy a dimitir, me voy cuando me ganen’

“Lamento decirles, porque me han contado por ahí, que no voy a dimitir”, exclamó Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, al entrar a la sala de prensa donde convocó a una rueda urgente este martes para responder a las críticas recientes hacia su gestión y confrontar a un periodista en vivo.

El presidente del Real Madrid anunció el inicio del proceso electoral para renovar la junta directiva del club español; explicó que tomó esa decisión porque considera que existe una campaña contra la institución y su presidencia. Según dijo, el modelo del club debe mantenerse bajo el control de los socios y no de propietarios privados.

“¿Por qué convoco las elecciones? Porque trabajé desde el año 2000 para que los dueños del club fueran los socios a diferencia de los otros clubes. En el Madrid no hay un solo dueño”, afirmó.

Pérez añadió que la convocatoria se produce en medio de una situación que calificó como perjudicial para la entidad: “He tomado esta decisión porque se ha creado una situación absurda para generar una corriente de opinión contra los intereses del Real Madrid”.

El presidente madridista también habló sobre las críticas derivadas de la temporada del club y defendió los resultados del Real Madrid obtenidos durante su gestión: “Soy el primero que quiero ganarlo todo. Conmigo como presidente, hemos ganado 37 títulos en fútbol y 29 en baloncesto”.

“Si quieren que me vaya, me voy cuando venga alguien como ahora y me gane las elecciones. Si me gana las elecciones, bendito sea Dios”, agregó.

lorentino Pérez afirmó este martes que no va a dimitir e informó de que ha pedido a la junta electoral que inicie el proceso electoral a las elecciones a la junta directiva a la que se va a presentar. (Juanjo Martin/EFE)

Florentino Pérez pelea con periodista del diario ABC en conferencia de prensa

Durante la comparecencia, Florentino Pérez señaló directamente a medios de comunicación y periodistas que, según él, buscan afectar la imagen del club. Uno de los momentos más tensos ocurrió cuando habló sobre el diario ABC y el medio digital Relevo.

“El ABC es de Vocento. Creó el Relevo. Su único fin era meterse con el Real Madrid y con su presidente”, afirmó.

Posteriormente, anunció que cancelará su suscripción al periódico español: “Mi padre leía siempre el ABC y me suscribió hace muchísimos años. Yo quería honrar a mi padre, pero ahora he tomado la decisión de darme de baja del ABC. Mi padre me lo agradecerá. ¿Cómo puede hacer eso el ABC? Anuncio que me voy a dar de baja del ABC para honrar a mi padre“.

El dirigente protagonizó además un intercambio con el periodista Rubén Cañizares, del diario ABC, después de mostrar artículos publicados sobre la situación del club, entre ellos el titular “Estoy muy cansado”: Florentino Pérez convoca una rueda de prensa.

“¿Cómo puede decir usted esto?”, cuestionó Pérez durante la discusión en la sala.

En otro tramo de su mensaje, insistió en que algunos sectores buscan influir en las decisiones institucionales del club, aunque aseguró que la autoridad permanece en los socios: “Hay sectores que quieren mandar en el Real Madrid, pero no lo han conseguido. En el Madrid no mandan los periodistas o sus compañeros”.

También añadió: “Aquí mandan los socios. El que se quiera presentar, que se presente. Pero que no vayan por detrás diciendo que estoy cansado (...) Que nadie espere que me voy a cruzar de brazos, que estoy cansado, según elABC. El ABC es un periódico de Madrid y el Madrid es el club del mundo. Pongo el ABC porque estoy caliente por esto, pero lo podría decir de otros”

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ofrece una rueda de prensa este martes, en Madrid. (Juanjo Martin/EFE)

Florentino Pérez niega rumores sobre su salud

El presidente del Real Madrid también rechazó versiones relacionadas con su estado de salud. Pérez aseguró que circularon rumores falsos sobre una enfermedad grave y negó que exista algún problema médico: “Algunos dicen que estoy enfermo, que tengo un cáncer terminal. Aprovecho para la gente que se preocupa por mí. Mi salud es perfecta”.

Además, explicó que continúa al frente tanto del club español como de su empresa. “Sigo presidiendo el club y mi empresa, que factura 50,000 millones al año”, comentó.

Pérez sostuvo que la difusión de esos rumores forma parte del ambiente de críticas que, según él, rodea actualmente al Real Madrid. “Se ha creado una situación absurda contra el Real Madrid y contra mí”.

Florentino Pérez habla del Caso Negreira y la UEFA

Otro de los temas abordados por el dirigente fue el denominado “Caso Negreira”, relacionado con pagos realizados por el FC Barcelona al exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros José María Enríquez Negreira.

“El Caso Negreira, caso de corrupción deportiva, aún colea. Hay árbitros de esa época que todavía arbitran”, declaró Pérez.

Asimismo, adelantó que el club presentará documentación ante la UEFA: “Vamos a presentar un dossier a la UEFA para que acabe con ello”.

‘No me van a intimidar’: el mensaje de Florentino Pérez

El presidente del Real Madrid aseguró que continuará al frente del proyecto deportivo y administrativo del club pese a las críticas: “No me van a intimidar. Me dan mucha energía”.

Pérez insistió en que buscará mantenerse en la presidencia: “Yo me voy a presentar para defender los intereses de los socios del Real Madrid”.

Florentino habla de la pelea de Valverde y Tchouaméni

Sobre la pelea de Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni antes del Clásico español, el directivo mencionó: “No es la primera vez que pasa. Y no es la primera vez que se pegan dos jugadores, se pegan todas las temporadas, porque se pican. Aquí lo que pasa es este año lo han contado por primera vez, y sabemos quién lo ha contado”.

Además, se mostró molesto por la filtración de la información: “Me parece muy mal que salga de lacasa. Se han peleado en todos los años en los que he estado. Como se pelean los jóvenes, le das una patada, el otro la devuelve y luego son amigos. Para mí es peor la filtración, porque implica que hay algo más que la pelea que al día siguiente son amigos y se van a tomar un café. Creo que es la primera vez que lo veo en mis 26 años de historia y eso también me preocupa”.

Con información de EFE