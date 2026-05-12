‘Su condición física está mejorando’: Neymar aparece en la prelista de Ancelotti para el Mundial 2026

Brasil tiene dos partidos amistosos contra Panamá y Egipto antes del inicio del Mundial 2026. (Foto: EFE/Cuartoscuro)

¡Arriba la esperanza! Neymar, el futbolista brasileño, está en la prelista de convocados al Mundial 2026 del DT Carlo Ancelotti; además del actual jugador del Santos FC, hay otros 54 nombres entre los posibles seleccionados de Brasil.

Se trata de un primer adelanto, ya que el listado oficial de los jugadores que irán a la Copa Mundial de Futbol 2026 se dará a conocer la siguiente semana en una ceremonia; sin embargo, desde este momento ya hay grandes ausencias.

Neymar es uno de los favoritos para representar a Brasil, sin embargo, su participación se había puesto en duda debido a que, desde 2023, no ha logrado estar en su mejor forma, un requisito esencial para Carlo Ancelotti.

¿Por qué Ancelotti incluyó a Neymar en la prelista para el Mundial 2026?

Davide Ancelotti, hijo y auxiliar del DT, explicó para el medio italiano Gazzetta dello Sport que Neymar está considerado por el trabajo que ha realizado para mejorar su condición física.

“Si está en esta lista es porque su condición física está mejorando. Luego, entre ahora y el 18 de mayo, reduciremos la lista a los 26 que vendrán a Estados Unidos”, explicó Davide Ancelotti al diario italiano Gazzetta dello Sport.

La convocatoria de Neymar, de 34 años y jugador del Santos, para la selección de Brasil que acudirá al próximo Mundial se ha convertido en uno de los temas más comentados del país, ya que se le considera un emblema del futbol brasileño, aunque físicamente no atraviesa su mejor momento.

Neymar fue preseleccionado, debido a que su condición física está mejorando. (Foto: EFE) (Juan Pablo Pino/EFE)

El exentrenador del Real Madrid, que este mes completa un año como seleccionador brasileño, hasta ahora no había tomado en cuenta al exfutbolista del Barcelona y el PSG, y ha reiterado en varias ocasiones que solo convocará para el Mundial a jugadores que estén al 100 % de sus condiciones físicas.

“Ojalá pueda estar, siempre en los mundiales todos queremos que estén los mejores y Ney, esté como esté, siempre va a ser uno de ellos. Sería lindo verlo en el Mundial por lo que significa para Brasil y para el futbol”, declaró recientemente el argentino Leo Messi sobre el delantero del Santos, con quien compartió equipo tanto en el Barcelona como en el París Saint-Germain.

Neymar, campeón olímpico en los Juegos de Río de Janeiro 2016 y con paso por el Al Hilal saudí, ha ganado numerosos títulos a lo largo de su carrera, incluida la Liga de Campeones, el Mundial de Clubes y la Copa Libertadores.

A pesar de ello, en 2023 sufrió una rotura de ligamento cruzado, lesión por la que tuvo que ser operado. Desde entonces, el futbolista del Santos FC no ha vuelto a jugar con la ‘Verdeamarela’.

¿Quiénes no fueron convocados para el Mundial 2026?

La presencia de Neymar en la prelista rumbo al Mundial 2026 no fue lo único que llamó la atención, ya que también hay ausencias importantes. Con este primer avance, se reveló que Estêvão Willian se perderá el torneo de la FIFA.

El jugador del Chelsea sufrió una lesión en los isquiotibiales el pasado 18 de abril, luego de un partido contra el Manchester United, situación que lo dejó fuera de la prelista de Ancelotti.

Éder Militão es otra de las bajas de Brasil, debido a que a finales de abril el Real Madrid informó que el futbolista estará cerca de cinco meses fuera por una lesión en el bíceps femoral.

A ellos se suma Rodrygo, quien sufrió roturas del ligamento cruzado anterior y del menisco externo, por las cuales tuvo que ser operado. Por ahora, el jugador sigue en proceso de recuperación.

Neymar es una de las grandes sorpresas de la prelista de Ancelotti. (Foto: EFE) (Juan Pablo Pino/EFE)

¿Cuándo se revela la lista de convocados de Brasil al Mundial 2026?

A pesar de que Neymar aparece en la prelista de Ancelotti, esto no significa que realmente jugará el Mundial 2026, ya que de los 55 nombres solo se seleccionará a 26 futbolistas para representar a Brasil.

La lista oficial de convocados de Brasil para el Mundial 2026 se dará a conocer el próximo 18 de mayo en una ceremonia que tendrá lugar en el Museu do Amanhã de Río de Janeiro.

Con información de EFE.