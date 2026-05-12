EU dice que contempla ‘todos los escenarios’ con Irán: ¿Cómo reacciona el peso HOY?

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados este martes 12 de mayo.

El peso mexicano pierde ante el dólar este martes 12 de mayo, esto después de que el presidente Donald Trump aseguró que el alto al fuego con Irán peligra.

El Pentágono también reportó que el costo para EU de la guerra contra Irán subió de 25 mil a 29 mil millones de dólares, esto en una comparecencia ante el Congreso.

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Donald Trump, indicó que EU contempla diversos escenarios en Medio Oriente, incluyendo uno en el que aumenten su presión militar contra Irán.

Actualmente, Estados Unidos mantiene bloqueado a los puertos iraníes en el Estrecho de Ormuz como una forma de ejercer presión para que el país acepte un acuerdo de paz. Entre las demandas de Donald Trump está que Teherán renuncie a su programa nuclear.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar este 12 de mayo?

El peso pierde 0.40 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.25 unidades, 6 centavos más con respecto al cierre del lunes 11 de mayo.

“El peso se ubica en el lugar 15 de entre las monedas de países emergentes con mayores pérdidas frente al dólar. El tipo de cambio consolida su avance a medida que la latente incertidumbre geopolítica y el incremento de las materias primas energéticas presiona a la mayoría de las economías con mayor exposición al choque externo”, indicó Janneth Quiroz, directora de análisis económico y cambiario en Monex.

El banco Banamex informó que el dólar se vende en 17.70 pesos, mientras que el precio de compra es de 16.66 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 4.45 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.11 por ciento.

Entre las divisas más depreciadas están el won surcoreano con 1.09 por ciento; la corona sueca con 0.58 por ciento; el florín húngaro con 0.55 por ciento; la libra esterlina con 0.55 por ciento, y la rupia de Indonesia con 0.50 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg