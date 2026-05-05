Alto al fuego entre EU e Irán se sostiene tras enfrentamientos en Ormuz y misiles a EAU

El frágil alto al fuego entre Estados Unidos e Irán se mantuvo este martes por la mañana tras una jornada de enfrentamientos que involucró el transporte marítimo en el Estrecho de Ormuz y ataques con misiles contra Emiratos Árabes Unidos.

La calma relativa volvió al golfo Pérsico después de que fuerzas estadounidenses e iraníes intercambiaron fuego el lunes y Teherán lanzó misiles y drones hacia Emiratos Árabes Unidos, en el peor repunte de tensiones desde que el alto al fuego comenzó hace menos de un mes.

La violencia estalló después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció “Project Freedom”, que describió como un esfuerzo humanitario para guiar a buques neutrales varados en el Golfo a través de Ormuz. Al menos dos embarcaciones mercantes transitaron la vía marítima con asistencia de Estados Unidos para repeler ataques, mientras dos buques de guerra estadounidenses ingresaban al Golfo.

Irán advirtió a todos los barcos que no intentaran atravesar Ormuz sin su permiso. Alcanzó a un granelero surcoreano y atacó un petrolero vacío perteneciente a la petrolera estatal de Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi National Oil Company. No hubo reportes de heridos en ninguno de los dos barcos.

El Ejército estadounidense repelió ataques de drones, misiles y pequeñas embarcaciones armadas iraníes mientras facilitaba el paso de los dos buques mercantes, dijo el jefe del Comando Central de Estados Unidos, Brad Cooper, el lunes por la noche.

Los acontecimientos ocurrieron en medio de un estancamiento entre Irán y Estados Unidos, con ambas partes mostrando pocos indicios de acordar pronto una nueva ronda de conversaciones de paz.

Teherán insiste en que Washington debe levantar un bloqueo naval sobre sus puertos para que eso ocurra. Estados Unidos sostiene que el bloqueo asfixia las exportaciones petroleras de Irán y presiona su economía, lo que lo obliga a hacer concesiones.

“Vemos ‘Project Freedom’ como un intento de romper el estancamiento en el Estrecho, que ha proyectado una larga sombra sobre la economía global”, dijo Becca Wasser, analista de Bloomberg Economics. “Aun así, conlleva riesgos significativos de escalada, como ilustra el estallido de los combates del lunes”.

Precios del crudo superan los 100 dólares

El petróleo cayó este martes. El Brent registraba una baja de alrededor de 1.5 por ciento a 112.60 dólares por barril, a las 9:36 horas en Londres. El lunes subió casi 6 por ciento.

Emiratos Árabes Unidos dijo que interceptó casi 20 proyectiles disparados desde Irán, el primer ataque de ese tipo contra el país árabe desde que entró en vigor la tregua.

Sin embargo, tres ciudadanos indios resultaron heridos en un ataque contra una terminal petrolera con participación de Vitol Group en la ciudad portuaria de Fujairah. Se enviaron alertas de misiles a personas en ciudades como Dubái y Abu Dabi, y las autoridades anunciaron clases a distancia en las escuelas por el resto de la semana.

Irán describió la medida de Estados Unidos como “Project Deadlock” y una violación del alto al fuego. También dijo que las conversaciones mediadas por Pakistán avanzan.

“Los acontecimientos en Ormuz dejan claro que no hay solución militar para una crisis política”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Abbas Araghchi, en X. “EU debería cuidarse de ser arrastrado de nuevo a un pantano por malintencionados. También Emiratos Árabes Unidos”.