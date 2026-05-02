Trump dice que prefiere no atacar Irán en medio de tensiones por el bloqueo al estrecho de Ormuz

Trump reiteró su afirmación de que los precios de la energía caerán rápidamente una vez que termine la guerra. (Foto: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expresó su frustración con las negociaciones con Irán, aunque evitó amenazar con poner fin al frágil alto el fuego entre ambos países o con ordenar nuevos bombardeos.

“Quieren llegar a un acuerdo, pero no estoy satisfecho”, dijo Trump a reporteros en la Casa Blanca el viernes. “Acabamos de tener una conversación con Irán. Veremos qué pasa. Pero diría que no estoy contento”.

Trump prefiere no reanudar ataques en Irán

Cuestionado sobre las opciones de su gobierno, Trump afirmó que, “desde un punto de vista humano”, prefiere no reanudar las hostilidades en una guerra que comenzó con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a finales de febrero.

Miles de personas han muerto en Medio Oriente —principalmente en Irán y Líbano— y los precios de la energía se han disparado debido al bloqueo del estratégico Estrecho de Ormuz.

Más tarde, en Florida, Trump señaló que “quizá sea mejor no llegar a ningún acuerdo”, sin dar más detalles. “No podemos dejar que esto continúe, ya lleva demasiado tiempo”, dijo.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán indicó que Teherán está dispuesto a continuar los esfuerzos diplomáticos si Estados Unidos modifica su postura y evita “exigencias excesivas, retórica amenazante y acciones provocadoras”.

¿El estrecho de Ormuz sigue bloqueado?

El ejército iraní se mantiene “completamente vigilante”, afirmó Abbas Araghchi.

El Estrecho de Ormuz —por donde normalmente fluye cerca de una quinta parte del petróleo y gas natural licuado del mundo— está en el centro del estancamiento. Irán insiste en que Estados Unidos debe levantar el bloqueo naval sobre sus puertos antes de que sus líderes acepten reabrir la vía marítima.

La Casa Blanca sostiene que el bloqueo está funcionando al presionar la economía iraní y frenar sus exportaciones petroleras, con la esperanza de obligar a Teherán a hacer concesiones.

De hecho, el país ya ha comenzado a reducir su producción a medida que sus tanques de almacenamiento se llenan, según reportó Bloomberg. Sin embargo, Irán tiene décadas de experiencia preparándose para escenarios similares.

Está disminuyendo de forma preventiva su producción de crudo para no rebasar su capacidad de almacenamiento, de acuerdo con un alto funcionario iraní que pidió anonimato.

¿Cómo va el precio del petróleo por guerra en Medio Oriente?

Los precios del petróleo retrocedieron el viernes tras alcanzar máximos de guerra durante la semana. El crudo Brent cerró cerca de los 108 dólares por barril, con un avance semanal de 2.7 por ciento. En Estados Unidos, el precio de la gasolina superó con amplitud los 4 dólares por galón.

Trump reiteró su afirmación de que los precios de la energía caerán rápidamente una vez que termine la guerra, y atribuyó el estancamiento de las conversaciones a divisiones dentro del liderazgo iraní.

Sin embargo, varios analistas de Medio Oriente cuestionan esa idea y señalan que, aunque existen diferencias tácticas, las autoridades iraníes coinciden en mantener una postura firme frente a Washington.

“La discordia no es la causa del actual bloqueo en las negociaciones”, señalaron analistas de Eurasia Group, quienes consideran que Irán busca ganar margen de negociación y obtener una mejor oferta por parte de Estados Unidos.