Sin triunfo claro: Trump declara ‘concluida’ la guerra con Irán para evitar autorización del Congreso

“El conflicto concluyó”: Trump anuncia fin de la guerra con Irán para evitar debate en el Congreso. (EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, envió este viernes, día en que finalizaría el plazo para solicitar permiso al Congreso para mantener tropas desplegadas en Medio Oriente, una carta a legisladores en la que asegura que la guerra con Irán “concluyó”.

El documento, obtenido por el diario Politico, busca cerrar el debate sobre la necesidad de que el Ejecutivo de Trump requiera aprobación del Capitolio para la continuidad del operativo militar.

“No ha habido intercambio de fuego entre EU e Irán desde el 7 de abril de 2026”, escribió Trump en la misiva, en referencia a la tregua que ambas partes declararon en esa fecha y que el republicano extendió de forma unilateral e indefinida la semana pasada.

Trump busca evitar choque con el Congreso

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, y el propio Trump sostuvieron en los últimos dos días que el alto al fuego reinicia el conteo respecto al permiso que estipula la Ley de Poderes de Guerra.

La norma obliga a que el Congreso apruebe mantener tropas antes de que se cumplan 60 días del inicio del conflicto, siempre que el Legislativo no declarara o autorizara ya la guerra, o que Estados Unidos no recibiera un ataque directo.

Trump también sugirió este viernes que la ley, aprobada en 1973 en la etapa final de la guerra de Vietnam, podría ser inconstitucional.

Trump cuestiona la Ley de Poderes de Guerra

“Hay algunas personas que la consideran inconstitucional”, dijo sobre la ley.

“Siempre estamos en contacto con el Congreso, pero nadie lo ha solicitado nunca antes (...) ¿Por qué deberíamos ser diferentes?”, expresó el presidente ante periodistas en la Casa Blanca.

El plazo de 60 días, según legisladores en su mayoría demócratas, se cumple a partir del informe sobre el inicio de los ataques enviado por Trump el pasado 2 de marzo, dos días después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán.

Tregua sin victoria clara

La carta de Trump llega en medio de cuestionamientos sobre el resultado del conflicto y sin una victoria militar clara anunciada por Washington.

La decisión también coincide con presiones internas para limitar nuevas operaciones en Medio Oriente y exigir supervisión del Congreso sobre acciones bélicas del Ejecutivo.

Este viernes, Irán envió una nueva propuesta de acuerdo de paz a través de Pakistán; sin embargo, no concederá la tecnología nuclear ni el control del Estrecho de Ormuz que lleva semanas sin operar.