Putin sale en defensa de Irán: Advierte a Trump que una intervención sería ‘inaceptable y peligrosa’

La llamada entre Putin y Trump, que duró cerca de hora y media, se centró en Medio Oriente y el conflicto con Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió que una eventual intervención militar terrestre en Irán sería “inaceptable y peligrosa”, durante una llamada telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, informó Yuri Ushakov, asesor de política exterior del Kremlin.

Según Ushakov, la conversación —que se prolongó cerca de hora y media— estuvo centrada en el conflicto en Medio Oriente. En ese contexto, Putin respaldó la decisión de Trump de extender el alto el fuego con Irán, al considerar que “brinda una oportunidad para las negociaciones”.

El mandatario ruso alertó que una escalada de ese tipo podría tener consecuencias graves a nivel global, especialmente en un contexto ya marcado por enfrentamientos militares, presión económica y tensiones diplomáticas en la región.

En ese sentido, Moscú reiteró su preocupación por el rumbo del conflicto y respaldó iniciativas orientadas a reducir la violencia, como la posibilidad de extender un alto el fuego.

Las declaraciones se producen mientras la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán continúa intensificándose, con impactos que van desde el aumento en los precios del petróleo hasta riesgos para la estabilidad internacional.

Rusia plantea acuerdo nuclear con Irán

Durante las conversaciones de este miércoles, Putin también puso sobre la mesa varias propuestas para llegar a un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

“Rusia está firmemente decidida a realizar toda clase de esfuerzos diplomáticos para encontrar una solución pacífica para la crisis y (Putin) presentó varias propuestas dirigidas al arreglo de las diferencias sobre el programa nuclear iraní”, dijo Ushakov.

Añadió que Moscú tiene intención de continuar “sus contactos con representantes iraníes, los líderes de los países del golfo Pérsico y también con Israel y, naturalmente, con el equipo de negociadores estadounidenses”.

Mientras Trump rechaza la posibilidad de que Irán tenga un programa nuclear, Moscú defiende el derecho de su aliado a desarrollar la energía atómica con fines civiles y se muestra dispuesto a empobrecer el uranio iraní en su territorio.

Putin, quien calificó en su momento de agresión los bombardeos de Estados Unidos e Israel, y de “cínico asesinato” la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, recibió el lunes en San Petersburgo al ministro de Exteriores de la república islámica, Abás Araqchí.

Durante la reunión Putin defendió la “heroica y valiente” lucha de Irán por su independencia y soberanía, mientras Araqchí aseguró que Teherán estudia si abre negociaciones con la Casa Blanca.

Con información de EFE.