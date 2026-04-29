Trump ‘se la canta’ a Irán: No habrá desbloqueo en Estrecho de Ormuz hasta que cancelen programa nuclear

Trump afirma que no detendrá la operación hasta que Irán acepte un acuerdo de paz para poner fin a la guerra. (EFE).

El presidente Donald Trump declaró a Axios que no levantará el bloqueo naval de los puertos iraníes hasta que llegue a un acuerdo con Teherán para abordar el programa nuclear del país, prolongando así el enfrentamiento por el estrecho de Ormuz, que ha provocado una crisis energética mundial.

“El bloqueo es algo más efectivo que los bombardeos. Se están asfixiando como un cerdo relleno. Y la situación va a empeorar para ellos. No pueden tener un arma nuclear”, dijo Trump en una entrevista telefónica el miércoles, según Axios.

Trump afirmó haber rechazado una propuesta reciente de Irán para reabrir el estrecho, pero eso habría retrasado las conversaciones sobre el tema nuclear hasta más adelante.

El bloqueo es la raíz del estancamiento entre Estados Unidos e Irán. La República Islámica insiste en que no reanudará las negociaciones ni reabrirá el estrecho mientras se mantengan las restricciones navales.

Trump afirma que no detendrá la operación hasta que Irán acepte un acuerdo de paz para poner fin a una guerra que, si bien ahora se encuentra en alto el fuego, lleva nueve semanas, provocando el caos en todo Oriente Medio y un fuerte aumento en los precios de la energía.

Si bien Trump afirmó que mantendría el bloqueo, los comandantes militares estadounidenses han preparado un plan para una breve pero contundente oleada de ataques contra Irán con el fin de aumentar la presión sobre el régimen, según informó Axios, citando a personas con conocimiento de los preparativos.

¿Cómo van los precios del petróleo por la guerra en Irán?

Los precios del crudo Brent se dispararon a su nivel más alto desde junio de 2022, con el estrecho prácticamente cerrado durante dos meses y sin indicios de que vaya a reabrirse pronto.

El Brent, la referencia mundial, subió más del 7 por ciento y se cotizó por encima de los 119,50 dólares el barril, un nuevo máximo desde el inicio de la guerra con Irán. El West Texas Intermediate cotizaba en torno a los 108 dólares el barril.

No está claro cuánto espacio de almacenamiento y cuánto tiempo le queda a Irán antes de tener que cerrar los pozos, lo que podría dañarlos permanentemente. La firma de análisis Kpler estima que tiene entre 12 y 22 días más .

Los funcionarios iraníes no dieron ninguna señal de ceder.