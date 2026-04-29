Pentágono dice que guerra en Irán le cuesta 25 mil mdd a EU… analistas tienen otros datos

La guerra en Irán le está resultando muy caro a Estados Unidos.

Altos funcionarios del Pentágono finalmente cuantificaron el costo de la guerra en Irán hasta el momento durante una polémica audiencia en el Congreso el miércoles. Los analistas afirman que la cifra de 25 mil millones de dólares que citaron subestima considerablemente el costo total.

Según cálculos de Bloomberg basados ​​en datos del Pentágono, el costo de algunas municiones, equipos destruidos y gastos operativos asciende a 14 mil millones de dólares. Esto incluye 8 mil millones de dólares para municiones, 5 mil millones para reemplazar aeronaves y equipos destruidos, y mil millones en costos operativos para dos portaaviones y 16 destructores durante 39 días de ataques casi constantes.

Esa suma no incluye el costo de reparar las instalaciones dañadas en la región, como el cuartel general de la Quinta Flota de la Armada estadounidense en Bahréin, que fue atacado repetidamente por Irán. Tampoco incluye los costos operativos de todos los buques y aeronaves desplegados antes del 28 de febrero y durante el bloqueo actual.

“La cifra de 25 mil millones de dólares que maneja el Pentágono es claramente una estimación limitada del costo de la guerra”, afirmó Kelly Grieco, investigadora principal del Centro Stimson. “Y ni siquiera incluye los daños a las bases, los costos operativos ni el aumento de las facturas de combustible del propio Pentágono”.

El gasto en municiones

El senador Richard Blumenthal declaró a Bloomberg Television a principios de este mes que incluso las estimaciones que le habían dado, de 2,000 millones de dólares al día, eran una cifra muy baja . El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales había calculado el precio de las municiones en unos 25,000 millones de dólares.

Durante la audiencia, el interventor interino del Pentágono, Jules Hurst, dijo que la cifra incluía el costo de las municiones gastadas y los costos operativos, pero se negó a dar un desglose detallado.

Eso provocó un tenso intercambio de declaraciones entre el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y la representante Maggie Goodlander, una demócrata de New Hampshire que pidió repetidamente detalles concretos.

“Es una negligencia extraordinaria que, mientras están aquí sentados, no puedan justificar los miles de millones de dólares que se han gastado”, dijo.

Las pérdidas de EU en la guerra con Irán

Estados Unidos ha perdido decenas de aeronaves durante operaciones de combate, entre ellas drones MQ-9 Reaper, cazas de ataque F-15E, un avión de alerta temprana y control aerotransportado E-3 , aviones cisterna KC-135, un avión de ataque A-10 y dos aviones de carga multipropósito MC-130J.

Sustituirlos costaría miles de millones de dólares. Estados Unidos también perdió o sufrió daños en sistemas de radar cuyo coste ascendía a cientos de millones de dólares cada uno.

Operar un portaaviones cuesta alrededor de 4.9 millones de dólares al día, y un destructor, unos 600,000 dólares. Un ala aérea embarcada —los cazas de ataque de la Armada estadounidense han realizado miles de misiones contra Irán— cuesta alrededor de 3.8 millones de dólares al día.

Solo los 39 días de combate costarían aproximadamente mil millones de dólares para tan solo dos portaaviones y sus alas aéreas, y 16 destructores, según un análisis de Becca Wasser, analista principal de defensa de Bloomberg Economics.

Irán lanzó más de 1,850 misiles balísticos contra objetivos en la región, lo que implica que se habrían utilizado unos 4,000 interceptores para la defensa. Si bien el PAC-3 es el sistema principal de defensa antimisiles balísticos en la región, la mayoría de los interceptores se habrían disparado desde países del Golfo. La doctrina típica de defensa antimisiles exige el lanzamiento de al menos dos interceptores contra cada objetivo.