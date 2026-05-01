Marchas por Día del Trabajo en CDMX: ¿A qué hora inicia la movilización de la CNTE y qué calles cerrará?

“Iguales, ¡no más deberes sin derechos!”. Cientos de personas saldrán a la calle este 1 de mayo para conmemorar el Día del Trabajo y retomar la lucha por condiciones laborales justas para los empleados.

La Ciudad de México será el epicentro de algunas de las movilizaciones de sindicatos y diversas organizaciones que hacen un llamado para que el gobierno federal y las empresas garanticen los derechos de los trabajadores.

Las marchas provocarán afectaciones viales en diversas calles de la Ciudad de México desde muy temprana hora hasta después del mediodía. Una de las organizaciones será la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) como parte de sus actividades previas antes de un paro nacional de cara al Mundial 2026.

Comienzan a congregarse en el Ángel de la Independencia

Cerca de las 8:00 horas, personas que forman parte de la CNTE, Frente Nacional por las 40 Horas, Nueva Central de Trabajadores, Movimiento de los Trabajadores Socialistas, entre otras, comenzaron a congregarse en el Ángel de la Independencia.

Se estima que participen poco más de 11 mil 500 personas, de acuerdo con la subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Las autoridades no prevén que participen grupos anarquistas que realicen destrozos, pero alertaron por las afectaciones viales que podrían provocar autobuses que transportan a los inconformes.

Trabajadores subcontratados del metro cierran cruce Reforma e Hidalgo

A primera hora de este viernes, en medio de la conmemoración del Día del Trabajo, un grupo de trabajadores subcontratados de construcción que participaron en la remodelación de la Línea 2 del Metro cerraron el cruce Hidalgo y Reforma.

Los inconformes colocaron bolsas con cascajo sobre ambos sentidos de la vialidad para impedir el paso y pedir que sean escuchados.

Alegaron que las autoridades del Metro no cubrieron su sueldo que corresponde al 30 de abril y piden recibir su remuneración para reabrir la circulación.

¿Cuáles serán las calles afectadas por manifestaciones el 1 de mayo?

El contingente más grande se reunirá en el Ángel de la Independencia y se dirigirá al Zócalo de la Ciudad de México, ello provocará afectaciones sobre las calles:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Calles del Centro Histórico.

Otras marchas afines saldrán de diferentes puntos y se prevé que lleguen al mismo punto frente a Palacio Nacional, entre ellas: