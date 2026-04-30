Santiago Nieto deja el IMPI; Economía anuncia nuevos nombramientos rumbo a la revisión del T-MEC

Santiago Nieto pidió su licencia al cargo como director general del IMPI para lanzar su candidatura por la gubernatura de Querétaro.

El Gobierno Federal anunció cambios clave en la Secretaría de Economía (SE), entre ellos la salida de Santiago Nieto Castillo de la dirección general del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), como parte del reacomodo rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

La SE precisó que estos ajustes derivan de renuncias presentadas por funcionarios que buscarán competir por cargos de representación popular en las elecciones de 2027, las cuales entrarán en vigor en el transcurso de mayo.

¿Quién es el nuevo director del IMPI? Perfiles clave en Economía

A través de un comunicado, la dependencia informó de nuevos nombramientos en áreas estratégicas vinculadas al comercio, la propiedad industrial y el desarrollo productivo.

Los nuevos perfiles que se integran a la Secretaría de Economía son:

Ximena Escobedo Juárez , como subsecretaria de Industria y Comercio . La funcionaria fungía hasta hoy como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo y anteriormente se desempeñó como directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

, como . La funcionaria fungía hasta hoy como jefa de la Unidad de Desarrollo Productivo y anteriormente se desempeñó como directora de Asuntos Fronterizos México-Estados Unidos y directora general de Coordinación Política dentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Vidal Llerenas Morales, como director general del IMPI . El ahora exsubsecretario de Industria y Comercio también ha sido diputado local y federal, alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de egresos en el gobierno de la Ciudad de México. Será el encargado de llevar los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC.

. El ahora exsubsecretario de Industria y Comercio también ha sido diputado local y federal, alcalde de Azcapotzalco y subsecretario de egresos en el gobierno de la Ciudad de México. Será el encargado de llevar los temas de propiedad industrial durante el proceso de revisión del T-MEC. Carlos Javier Castillo Pérez , como jefe de la Unidad de Desarrollo Productivo . Su último cargo como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología será ocupado por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, exsecretario técnico de Facilitación Comercial.

, como . Su último cargo como director general de Industrias Pesadas y de Alta Tecnología será ocupado por Luis Enrique Vázquez Rodríguez, exsecretario técnico de Facilitación Comercial. María Idalia Salgado Hernández, como directora general de Facilitación Comercial y Comercio Exterior, en sustitución de Wilfrido Márquez. Antes fue directora general del Centro de Información y Estadística en el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

La salida ‘anunciada’ de Santiago Nieto del IMPI

La renuncia de Nieto no tomó por sorpresa al entorno político.

De acuerdo con la columna publicada de El Financiero, titulada 'México reacomoda su equipo rumbo a la revisión del T-MEC‘, la salida del funcionario era un “secreto a voces” tras poco más de un año y medio al frente del IMPI.

Durante su gestión, Nieto impulsó operativos contra la piratería, promovió reformas legales en materia de propiedad industrial y buscó posicionar al instituto como un actor relevante dentro de la política económica nacional, según destacó el columnista Oliver Galindo Ávila.

De acuerdo con Galindo Ávila, la salida de Nieto responde a intereses políticos en su estado natal, Querétaro, donde buscará la gubernatura del estado dentro del movimiento oficialista. Apenas la semana pasada solicitó formalmente su licencia al cargo.

Reacomodo rumbo al T-MEC

Los cambios en la Secretaría de Economía se inscriben en una estrategia más amplia del Gobierno Federal para fortalecer su equipo técnico de cara a la revisión del T-MEC, la cual se prevé que inicie el próximo 1 de julio.

Además de Santiago Nieto y Wilfrido Márquez, también presentaron su renuncia:

Héctor Ochoa Moreno , director general de Paneles Internacionales.

, director general de Paneles Internacionales. Salma Luévano Luna, responsable de Economía de Inclusión y representante en Aguascalientes.

Omega Vázquez Reyes , representante en Michoacán.

, representante en Michoacán.

Humberto Hernández , responsable del Polo de Desarrollo de Huamantla.

, responsable del Polo de Desarrollo de Huamantla. Julio Benavides Serrano, encargado del Plan Sonora.

La Secretaría de Economía precisó que todos los perfiles anteriores renunciaron a sus cargos con el objetivo de participar en actividades políticas, y adelantó que próximamente se darán a conocer los nombramientos de sus sustitutos.