Se quedó sin ‘cash’: Banxico reporta pérdidas de operación en 2025 y deja sin remanente al gobierno

El Banco de México (Banxico) reportó que en el ejercicio de 2025 tuvo una pérdida por 410 mil 052 millones de pesos. Por ello, no tuvo recursos para constituir reservas de capital ni entregar un remanente de operación al gobierno, de acuerdo con sus estados financieros dictaminados al cierre del año pasado.

Datos de Banxico revelan que esta pérdida en su operación es la segunda más alta de la que se tenga registro. Fue en 2023 cuando el saldo fue negativo en 440 mil 016 millones de pesos. Así, el segundo año de la administración de Claudia Sheinbaum se queda sin este remanente.

¿Por qué hubo pérdidas en el saldo 2025?

El saldo de 2025 se originó “principalmente por pérdidas cambiarias. Al respecto, el tipo de cambio “FIX” fue de 18.0012 pesos por dólar al cierre de 2025, lo que implicó una apreciación del peso de 13.4 por ciento respecto al año anterior”, expuso en un comunicado.

Así, al considerar estos niveles el capital contable del Banco de México se ubicó en -320 mil 123 millones de pesos al cierre de 2025.

¿Cuándo fue la última vez que Banxico entregó remanente al gobierno?

La última vez que Banxico entregó un remanente de operación al gobierno fue en 2024, por 17 mil 994.8 millones de pesos. Estos recursos fueron utilizados para recomprar un bono soberano denominado en dólares, a vencer en 2026, explicó la Secretaría de Hacienda en su momento.

Luego de que la pérdida se atribuyó a efectos cambiarios, Banxico detalló que cuando se presenta una apreciación del peso respecto al dólar, se generan pérdidas para el banco central; mientras que, un cambio adverso en la paridad cambiaria de la moneda nacional se traduce en resultados positivos.

En tanto, la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) evaluará realizar un último recorte a la tasa de referencia en mayo ante un entorno más favorable que permitirá llevar a la inflación de forma sostenible a la meta de 3.0 por ciento