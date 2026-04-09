Guerra en Irán divide al Banxico: ¿Quiénes y por qué votaron en contra de recortar la tasa de interés?

La decisión del Banco de México (Banxico) de recortar las tasas de interés el mes pasado enfrentó una fuerte oposición de dos de los cinco miembros de su junta directiva, quienes advirtieron sobre las persistentes presiones inflacionarias derivadas de la guerra en Irán.

La vicegobernadora Galia Borja afirmó que el conflicto ha provocado un aumento en los precios del petróleo y una mayor volatilidad en los mercados financieros, lo que introduce nuevos riesgos inflacionarios, mientras que el vicegobernador Jonathan Heath añadió que la guerra crea “incertidumbre con respecto a la inflación”, según las actas de la reunión publicadas el jueves.

La decisión dividida del Banxico reflejó las divisiones en los mercados financieros, donde 15 de los 31 economistas encuestados por Bloomberg predijeron un recorte.

La reducción de un cuarto de punto, que bajó el tipo de interés de referencia al 6.75 por ciento, se produjo a pesar de las señales de que la inflación estaba siendo impulsada tanto por factores nacionales como internacionales, incluido el aumento vertiginoso de los precios del petróleo.

¿Cuál fue la postrua de los otros integrantes de Banxico?

Aun así, la mayoría de los miembros del consejo de administración respaldaron la medida y se mostraron abiertos a un nuevo recorte en el futuro.

Afirmaron que el débil crecimiento y la fortaleza del peso deberían contribuir a aliviar las presiones inflacionarias, mientras que se consideró que los recientes aranceles y aumentos de impuestos impuestos por el gobierno tendrían un impacto limitado en la inflación.

“La mayoría de los directores consideran que hay margen para una reducción adicional de las tasas de interés en un futuro próximo”, escribió Alberto Ramos, economista jefe para América Latina de Goldman Sachs Group, en una nota a sus clientes.

“La mayoría también confía en que exista un amplio margen de maniobra económica y en que las medidas fiscales (como el tope de precios implementado por el gobierno federal) limiten el impacto de la crisis del petróleo internacional en los precios internos”.

¿Cómo va la inflación en México?

Los precios al consumidor en México aumentaron un 4.59 por ciento en marzo con respecto al año anterior, por debajo de la estimación media del 4.64 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg, pero por encima del 4.02 por ciento de febrero.

La inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de los alimentos y los combustibles, se desaceleró al 4.45 por ciento interanual, en comparación con el 4.50 por ciento de febrero y por debajo de la estimación media del 4.47 por ciento. El banco central monitorea de cerca este indicador subyacente.

Banxico elevó sus previsiones de inflación para los tres primeros trimestres de este año, aunque mantuvo su previsión de que el crecimiento de los precios convergerá hacia el objetivo para el segundo trimestre de 2027.

“Hemos revisado al alza nuestras previsiones de inflación una vez más, pero siguen estando muy por debajo de las expectativas del mercado”, declaró Heath en las actas. “Estas expectativas no sugieren que se vaya a alcanzar el objetivo en 2027, y dicho objetivo se ve aún más comprometido al reducir el tipo de interés de referencia”.