Inflación en México repunta... pero menos de lo esperado: Se acelera a 4.59% en marzo

La inflación anual de México se aceleró en marzo después de que Banxico reanudara su ciclo de flexibilización monetaria y revisara al alza las previsiones de inflación, debido a que la guerra con Irán ejerce presión sobre los precios de la energía a nivel mundial.

Según el Instituto Nacional de Estadística, los precios al consumidor aumentaron un 4.59 por ciento en marzo en comparación con el mismo mes del año anterior. Esta cifra se situó por debajo de la estimación media del 4.64 por ciento de los analistas encuestados por Bloomberg, pero por encima del 4.02 por ciento registrado en febrero.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de los alimentos y los combustibles y que el banco central sigue de cerca, se desaceleró al 4.45 por ciento interanual, frente al 4.50 por ciento de febrero, y por debajo de la estimación media del 4.47 por ciento. El banco central tiene como objetivo una inflación del 3 por ciento, con un margen de error de un punto porcentual.

Inflación en México: ¿Qué productos subieron más de precio en marzo de 2026?

Los tomates, los billetes de avión, así como los bares, restaurantes, puestos de tortas y tacos, registraron los mayores aumentos de precios en marzo, mientras que los paquetes de internet, teléfono y televisión, los huevos y la carne de cerdo experimentaron las mayores reducciones.

Ante la preocupación por el debilitamiento de la economía y la creciente presión inflacionaria, el banco central reanudó la flexibilización de la política monetaria en su reunión del 26 de marzo, tras la pausa de febrero.

Tres miembros del consejo, incluida la gobernadora Victoria Rodríguez, respaldaron el recorte de un cuarto de punto hasta el 6.75 por ciento, mientras que dos votaron a favor de mantener la tasa en el 7 por ciento para una segunda reunión.

Banxico, como se conoce al banco, dijo que está considerando un recorte adicional de las tasas de interés en un momento no especificado, mientras sigue de cerca la inflación y la evolución de los factores externos que podrían influir en las decisiones futuras, según el comunicado posterior a la decisión de la junta directiva.

Los responsables políticos también revisaron al alza sus previsiones de inflación para los tres primeros trimestres de 2026, al tiempo que mantuvieron la orientación de que la inflación converja hacia el objetivo en el segundo trimestre de 2027.

Si bien la guerra en Irán ha incrementado las presiones inflacionarias con el aumento de los precios del crudo, Banxico señaló que el conflicto representa un riesgo a la baja para la economía local.