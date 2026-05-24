F1 EN VIVO HOY: ¿Dónde y a qué hora ver a ‘Checo’ en el Gran Premio de Canadá 2026?

Sergio ‘Checo’ Pérez larga desde el fondo de la parrilla en el GP de Canadá 2026 y busca aprovechar cualquier oportunidad en carrera tras una clasificación complicada. (Fotos: Cadillac F1 Team / EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

La Fórmula 1 disputa este domingo el Gran Premio de Canadá 2026, quinta fecha de la temporada, con un escenario marcado por el dominio de Mercedes en Montreal: George Russell ganó la sprint y horas después se quedó con la pole position en el circuito Gilles Villeneuve, donde comparte la primera fila con su compañero Andrea Kimi Antonelli.

La carrera también representa un reto para el mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, quien arranca desde la posición 20 tras quedar eliminado en la Q1. En la sprint del GP de Canadá, el tapatío finalizó onceavo, pero cayó al 14° por una penalización (fue sancionado con 10 segundos por obligar a Liam Lawson a salirse de la pista).

“La carrera sprint de esta mañana fue increíble; fue realmente una gran actuación del equipo (...) La calificación fue otra cosa, fue más complicada”, comentó el piloto de Cadillac. “La carrera será muy interesante; intentaremos aprovechar cualquier oportunidad que se nos ponga por delante”.

La sprint del GP de Canadá 2026 dejó tensión en Mercedes tras el duelo en pista entre George Russell y Kimi Antonelli. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH). (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

Gran Premio de Canadá 2026: Fecha, horario y canal para ver la carrera en México

La carrera del GP de Canadá 2026 se disputa este domingo 24 de mayo en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal.

Carrera: Domingo 24 de mayo

Domingo 24 de mayo Horario: 14:00 horas (tiempo del centro de México)

14:00 horas (tiempo del centro de México) Transmisión: Sky Sports y F1 TV

El circuito Gilles Villeneuve está ubicado en la isla artificial de Notre-Dame, en Montreal. La pista tiene una longitud de 4,361 kilómetros y cuenta con 14 curvas, incluidas la horquilla de la curva 10 y la última chicane antes del llamado “Muro de los Campeones”.

Sergio ‘Checo’ Pérez arranca desde el puesto 20 en Canadá después de una complicada sesión de clasificación con Cadillac. EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH (CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH/EFE)

La carrera está programada a 70 vueltas para completar un recorrido total de 305.2 kilómetros. Para este fin de semana, Pirelli llevó los compuestos C3, C4 y C5, correspondientes a neumáticos duros, medios y blandos.

En Canadá, Lewis Hamilton y Michael Schumacher comparten el récord histórico de victorias con siete triunfos cada uno. El ganador de la edición anterior fue George Russell.

Parrilla de salida del Gran Premio de Canadá 2026

George Russell firmó su novena pole en Fórmula 1 con un tiempo de 1:12.578, apenas 68 milésimas por delante de Antonelli. Los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri arrancan desde la segunda fila.

¿Qué pasó en la sprint del Gran Premio de Canadá 2026?

La sprint del GP de Canadá dejó la primera gran tensión interna de Mercedes en la temporada. George Russell ganó la carrera corta tras contener los ataques de Andrea Kimi Antonelli, quien perdió la segunda posición frente a Lando Norris después de una batalla entre ambos pilotos de la escudería alemana.

Mercedes firmó el 1-2 en la parrilla del Gran Premio de Canadá 2026 con George Russell y Andrea Kimi Antonelli en primera fila. (EFE/EPA/CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH).

Antonelli reclamó por radio la maniobra de Russell y posteriormente Toto Wolff pidió discutir el incidente de manera interna. Ninguno de los dos pilotos cedió en la rueda de prensa posterior.

Russell se llevó la victoria en la primera sprint de la historia disputada en Canadá y recortó dos puntos en el campeonato al italiano, líder del Mundial con 106 unidades.

Fernando Alonso abandonó antes del final luego de que Aston Martin decidiera retirar su monoplaza tras una parada en pits para probar configuraciones.

Con información de EFE.