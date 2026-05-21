Vendiendo agüitas en el centro: ¿Quién es Gonzok, el youtuber que llenó el álbum del Mundial con un peso?

El youtuber relató que en su primer sobre del álbum del Mundial 2026 le salió la estampa de Lionel Messi, la cual intercambió para comprar a menor precio la caja con 100 sobres. [Fotografía. Gonzok/Youtube, Shutterstock]

Llenar el álbum oficial del Mundial 2026 se convirtió en una misión costosa para miles de aficionados, pero el youtuber Gonzalo Obregón Calvelo, mejor conocido como Gonzok, decidió intentar completar toda la colección con apenas 1 peso.

Desde la venta de una pluma en 10 pesos hasta la reventa de aguas, refrescos y picafresas en calles de la CDMX, el youtuber convirtió el desafío en una cadena de pequeños negocios improvisados que rápidamente se volvieron virales en redes sociales.

El desafío llamó la atención entre aficionados al coleccionismo debido al alto costo que representa llenar el álbum del Mundial 2026. Mientras algunos seguidores aseguraron gastar miles de pesos para completarlo, Gonzok apostó por intercambios de estampas enfrente de Bellas Artes, ventas callejeras y apoyo de otras personas para llenarlo sin utilizar dinero propio.

¿Cómo fue que Gonzok logró llenar el álbum del Mundial con un peso?

Desde el inicio del video, Gonzok explicó que todo el dinero para completar el álbum del Mundial 2026 de Panini debía salir del peso con el que comenzó el reto. Además, tenía que terminar el álbum antes que su hermano Ricardo, quien sí podía gastar libremente para comprar sobres y estampas.

La tercera condición complicó todavía más el desafío, ya que únicamente contaba con 100 horas para completar toda la colección.

La primera inversión del creador de contenido fue comprar una pluma con el peso inicial. Después la revendió en 10 pesos y utilizó ese dinero para apostar partidas de piedra, papel o tijera en la calle.

Tras reunir 50 pesos, Gonzok compró su primer sobre de estampas y encontró una de las cartas más buscadas del álbum: Lionel Messi, campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022. Aunque pensó en conservarla, el youtuber decidió usarla más adelante como parte de una negociación para conseguir una caja completa de sobres y acelerar el reto.

Con el paso de las horas comenzó a probar distintos métodos para generar más dinero. Vendió aguas y refrescos en calles del Centro Histórico de la CDMX, aplicó la clásica venta de picafresas e incluso instaló un pequeño puesto improvisado para realizar caricaturas en 60 segundos, negocio que le ayudó a reunir más de mil pesos en un solo día.

¿Quién es Gonzok, el youtuber que logró llenar el álbum del Mundial 2026 con un peso?

Gonzalo Obregón Calvelo es uno de los creadores de contenido más populares de México. Su canal de YouTube supera los 35 millones de suscriptores y se caracteriza por videos de retos extremos, desafíos de supervivencia y experimentos sociales.

Gonzok abrió su canal de YouTube en 2013 y comenzó con videos de comedia y videojuegos. Con el paso de los años, cambió su contenido hacia retos de larga duración, experimentos sociales y desafíos económicos grabados en calles de distintas ciudades.

Entre sus videos más vistos destacan retos como sobrevivir con 1 peso, pasar 100 horas en lugares extremos, recorrer ciudades consideradas peligrosas o visitar hoteles y restaurantes con malas calificaciones.

Sus contenidos suelen incluir ventas callejeras, convivencia con seguidores y competencias contra reloj para cumplir un objetivo antes de que termine el tiempo límite.

Además de contenido en YouTube, Gonzok también prestó su voz para el doblaje en español latino de la película animada Los Tipos Malos 2, donde participó con el personaje del Sr. Tiburón.

El video de “Completé el álbum del Mundial con 1 peso” superó los 9.6 millones de visualizaciones en YouTube y con más de 204 mil likes.

Estampas del Mundial 2026 Al comprar la caja con los sobres del Mundial 2026, Gonzok recurrió al intercambio de estampas a los alrededores del Palacio de Bellas Artes. [Fotografía. Cuartoscuro] (Rogelio Morales Ponce)

¿Cómo consiguió Gonzok comprar la caja de sobres para llenar el álbum del Mundial 2026?

Para conseguir la caja del Mundial, Gonzok utilizó la carta de Lionel Messi como parte de un intercambio para obtener una caja con 100 sobres por mil 600 pesos, cuando su precio original en las tiendas Panini ronda los 2 mil 500 pesos.

Tras comprar la caja, Gonzok acudió a zonas de intercambio de estampas del Mundial 2026 frente al Palacio de Bellas Artes, donde convivió con aficionados y otros creadores de contenido.

El youtuber también recibió ayuda de los hermanos Skabeche y del creador Diosdado Juárez, quienes le intercambiaron varias estampas repetidas para completar selecciones enteras.

Gonzok logró terminar el álbum antes de que se acabaran las 100 horas gracias a que su hermano Ricardo le regaló una estampa repetida de Lionel Messi, la última que necesitaba para completar toda la colección.

El reto del youtuber muestra el ambiente que se arma alrededor del álbum del Mundial 2026, con cientos de aficionados reuniéndose en distintos puntos de la CDMX y en otras ciudades del país para intercambiar estampas y tratar de completar la colección sin vaciar la cartera en sobres repetidos.