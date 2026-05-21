Gobierno sanciona a empresa Corporativo Mexicano Revelor por mentir para obtener contratos

La empresa Revelor fue sancionada e inhabilitada para contratos por el gobierno de México.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, que está a cargo de la titular Raquel Buenrostro, informó que impuso una multa por 953 mil 556 pesos e inhabilitación por 21 meses para la empresa Corporativo Mexicano Revelor.

Con esta sanción, la empresa queda inhabilitada para participar sola o mediante intermediarios en procedimientos de contratación con la Administración Pública Federal, indica el comunicado de la secretaría.

La autoridad señaló que la empresa Revelor fue sancionada porque proporcionó información presuntamente falsa y actuó con dolo “en la Invitación a Cuando Menos Tres Personas número IA-018T00004-E185-2021, para la contratación de los ‘Servicios de documentación audiovisual de los trabajos de construcción de la nueva refinería en Dos Bocas’”.

Esto debido a que la compañía presentó cuatro escritos y una orden de compra para acreditar su experiencia y su labor en contratos previos. Sin embargo, estos documentos no fueron reconocidos por su emisor y llevaron a un error a la convocante, que había considerado que la compañía sí cumplía con los requisitos.

La Secretaría Anticorrupción consideró que Revelor actuó de mala fe al disimular ante la convocante, lo que resultó en que la empresa fuera adjudicada con el contrato, prestó el servicio y recibió el pago que le correspondía.

Como parte de las sanciones, la empresa Corporativo Mexicano Revelor fue inscrita en el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, por lo que está impedida para participar en nuevas contrataciones con el Gobierno mexicano.

La notificación de la sanción contra dicha compañía fue hecha el 12 de mayo pasado, y aparece este jueves 21 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), señaló la secretaría.

“Las medidas se emitieron conforme a la ley y considerando los criterios de proporcionalidad y gravedad de la falta. La persona moral tiene derecho a impugnar la resolución, y en caso de hacerlo, la Secretaría defenderá con firmeza la sanción, por haber sido impuesta con apego a derecho y en protección del interés público”.

¿Qué sabemos sobre la empresa Revelor, sancionada por presentar documentos falsos?

Corporativo Mexicano Revelor es una compañía mexicana que fue creada en 2013 dedicada a la consultoría en el sector público y privado. Según su propia página, Revelor cuenta con un equipo de consultores que manejan temas inmobiliarios, de turismo, trámites, proyectos y permisos ante autoridades, fideicomisos y consultorías en general.

En el Directorio de Proveedores y Contratistas Sancionados, la empresa Revelor aparece con el número de procedimiento administrativo PA-001/2026 y se indica que la ley infringida fue la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.

La sanción para Revelor tiene una vigencia del 22 de mayo de 2026 al 22 de febrero de 2028. Y la multa que debe cubrir es de 953,556.80 pesos mexicanos.

Asimismo, se indica que la sanción por presentar documentación presuntamente falsa fue impuesta por el área de responsabilidades del órgano interno de control en el Instituto Mexicano del Petróleo.