Mexicanos ‘destapan la felicidad’: Sacrifican compras por beber refrescos

El incremento del 87 por ciento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a las bebidas azucaradas desde enero pasado ha provocado que los mexicanos sacrifiquen otras categorías de su canasta de compra, además de ajustar su gasto, presionado por la inflación, para adquirir formatos familiares, reveló NielsenIQ (NIQ México).

En un análisis sobre los cambios de hábitos, la firma de inteligencia del consumidor señaló que uno de los hallazgos más relevantes es el intercambio de productos o shifting que realizan los mexicanos para equilibrar su presupuesto en diferentes canales de venta.

¿Qué productos dejaron de comprar los mexicanos por un refresco?

Por ejemplo, en los autoservicios, los consumidores han comenzado a modificar el gasto en categorías esenciales como papel higiénico, pañales y jugos para priorizar la compra de refrescos.

De hecho, los refrescos presentaron un alza del 8.8 por ciento en valor, pero una caída del 6.9 por ciento en volumen, mientras que el 97 por ciento del crecimiento se debió a la preferencia por packs o multipacks.

Por su parte, en las tiendas de la esquina, donde el mexicano prioriza el desembolso para categorías de consumo inmediato y básico, la categoría se elevó 3.3 por ciento en valor, a pesar de una contracción del 5.5 por ciento en volumen.

IEPS al refresco les pega a las tienditas

El incremento del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a bebidas azucaradas y productos con edulcorantes disminuyó hasta 20 por ciento los ingresos de 1.1 millones de pequeños comercios en México.

El diputado Héctor Saúl Téllez advirtió que, pese al alza impositiva vigente desde enero, la recaudación federal se sitúa por debajo de las metas, sumando apenas 14 mil millones de pesos frente a un objetivo anual de 70 mil millones.