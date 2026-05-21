EU los libera y México los busca: ¿Quiénes son los narcos que reclama Sheinbaum?

En la imagen, El Mini Lic quien es requerido por las autoridades Méxicanas (Foto: Ríodoce)

La presión diplomática entre México y Estados Unidos mantiene sobre la mesa una lista de personajes ligados al narcotráfico, corrupción y otros delitos que el gobierno mexicano busca traer de vuelta al país para enfrentar procesos judiciales pendientes.

Mientras algunos permanecen encarcelados y otros colaboran con autoridades estadounidenses, las solicitudes de extradición continúan activas.

¿Qué narcos que se encuentran en EU son reclamados por México?

Entre los nombres que más interés generan está el de Genaro García Luna, exfuncionario federal condenado en Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

La Fiscalía General de la República pretende que García Luna responda ante tribunales mexicanos por presunto enriquecimiento ilícito, relacionado con propiedades y recursos cuyo origen no habría podido justificar.

Otro caso seguido por autoridades mexicanas es el de Vicente Zambada Niebla, hijo de Ismael “El Mayo” Zambada.

Después de colaborar como testigo en juicios clave contra integrantes del narcotráfico, su situación legal en Estados Unidos cambió y su nombre desapareció de registros penitenciarios. México busca que enfrente los procesos penales que quedaron abiertos tras su captura.

La lista también incluye a Dámaso López Serrano, “El Mini Lic”, líder del Cártel de Sinaloa.

Las autoridades mexicanas lo requieren por su presunta participación intelectual en el asesinato del periodista Javier Valdez, ocurrido en Culiacán en 2017. Su caso cobró notoriedad después de colaborar con agencias estadounidenses y obtener beneficios judiciales.

En el ámbito de exmandos de seguridad, destaca Iván Reyes Arzate, exdirector de la División Antidrogas de la Policía Federal. Investigaciones señalan que habría filtrado información sensible mientras mantenía nexos con el grupo criminal de los Beltrán Leyva. México mantiene interés en que sea entregado para responder por posibles delitos relacionados con delincuencia organizada y corrupción.

Otro nombre recurrente es el de Sergio Villarreal Barragán, exoperador de los Beltrán Leyva.

Tras colaborar como testigo protegido en Estados Unidos, recuperó su libertad, aunque México mantiene abiertas investigaciones en su contra por delitos ligados al narcotráfico y violencia criminal.

A la lista se suman exfuncionarios y personajes relacionados con investigaciones por corrupción y abuso de poder, como Raymundo Collins, señalado por presuntas irregularidades durante su gestión pública.

Las solicitudes forman parte de una estrategia jurídica que México sostiene desde hace años para recuperar a personas acusadas de distintos delitos y llevarlas ante la justicia nacional, aun cuando algunas hayan colaborado previamente con autoridades estadounidenses.