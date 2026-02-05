‘Javier Valdez hizo enojar a ‘El Mini Lic’': ¿Por qué habría ordenado el asesinato del periodista?

El periodista Javier Valdez fue asesinado supuestamente por órdenes del 'Mini Lic', luego de un comentario que no le gustó (Foto: RASHIDE FRIAS /CUARTOSCURO)

El asesinato de Javier Valdez Cárdenas el 15 de mayo de 2017 marcó un parteaguas en la violencia contra la prensa en México.

Valdez, reportero con trayectoria en narcoperiodismo y cofundador de Ríodoce, murió por disparos frente a las oficinas de su medio en Culiacán, Sinaloa, en un crimen perpetrado por sicarios en pleno mediodía.

A partir de esa fecha, las investigaciones se han trenzado en disputas jurídicas e internacionales. La Fiscalía General de la República (FGR) identifica a Dámaso López Serrano, alias “El Mini Lic”, como probable autor intelectual del homicidio, y ha solicitado su extradición desde Estados Unidos, donde cumple proceso por otros delitos.

¿Por qué “El Mini Lic” ordenó el asesinato de Javier Valdez?

Sin embargo, la razón exacta por la cuál El Mini Lic ordenó el crimen sigue bajo análisis oficial.

Existen elementos de contexto que permiten abordar posibles motivaciones, aunque la información no es concluyente al 100% y los datos señalan varias hipótesis.

¿Por qué El Mini Lic asesinó a Javier Valdez? La respuesta está en la mezcla de periodismo, narco-política y poder en Sinaloa.

Antes de su muerte, Valdez publicó columnas que incluían descripciones críticas del narcotráfico y de personajes clave dentro de la estructura criminal en Sinaloa.

Según la FEADLE, la nota titulada “Dámaso y la escuela del gran dador”, firmada por Valdez, describió a López Serrano como un “pistolero de utilería”, una caracterización que pudo generar un agravio dentro del entorno del crimen organizado.

La cercanía familiar y política entre El Mini Lic y su padre, Dámaso López Núñez, “El Licenciado”, operador histórico del Cártel de Sinaloa, complicó aún más las tensiones internas por el control de rutas y liderazgo. En ese clima, el periodismo firme de Valdez pudo convertirse en un factor de riesgo, al exponer y cuestionar públicamente a facciones criminales.

México pide la extradición de “El Mini Lic”

La FGR obtuvo una orden de aprehensión en contra de El Mini Lic por su presunta responsabilidad como autor intelectual del homicidio.

La acusación formal se basa en investigaciones que vinculan al capo con la planificación del crimen, aunque López Serrano ha negado esa autoría directa y, en entrevistas posteriores, ha señalado a otros grupos como Los Chapitos como responsables