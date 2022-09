PERFIL: Javier Valdez, el periodista presuntamente asesinado por el ‘Mini Lic’ en 2017

El periodista Javier Valdez fue asesinado el 15 de mayo de 2017, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. Las autoridades federales apuntaron como responsable de dar la orden a Dámaso López Serrano, conocido como el ‘Mini Lic’, quien ahora podrá cumplir su sentencia en libertad, luego de haber sido condenado a seis años de prisión en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

El asesinato de Valdez fue uno de los que más indignación causó en el gobierno peñista, y hasta la fecha hay organizaciones como Artículo 19, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Reporteros Sin Fronteras que aún exigen justicia para el periodista y escritor que investigaba sobre el narcotráfico en México.

A más de cinco años de su muerte, aún se pide que “no haya impunidad” en su caso, por lo que se exige que Dámaso López ‘Mini Lic’ “sea presentado ante los tribunales de justicia en México y juzgado por el crimen”, según Artículo 19.

¿Quién era Javier Valdez?

Nacido en Sinaloa en 1967, Javier Arturo Valdez Cárdenas fue un periodista y reportero mexicano. Estudió Sociología en la Universidad Autónoma de Sinaloa y realizó su trayectoria principalmente en esa entidad.

Durante su trayectoria fundó el semanario Ríodoce, además de colaborar en el periódico Noreste y ser corresponsal de La Jornada. También llegó a colaborar con la agencia AFP y Univisión Noticias.

En 2011 obtuvo el Premio Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas y el Maria Moors Cabot.

Además, fue autor de libros como:

Levantones : historias reales de desaparecidos y víctimas del narco.

: Con una granada en la boca : heridas de la guerra del narcotráfico en México.

: Huérfanos del narco : los olvidados de la guerra del narcotráfico.

: Narcoperiodismo : La prensa en medio del crimen y la denuncia.

: Miss Narco: belleza, poder y violencia : historias reales de mujeres en el narcotráfico mexicano

“Javier Valdez sabía lo peligroso que era estar vivo y ser periodista, no sólo en su estado natal de Sinaloa, sino en todo México. Con todo, su auto consigna fue no callarse. No tuvo miedo de reportear el infierno que vive México, se negó a guardar silencio y se negó al olvido. Ante todo, era consciente de su importante papel de ofrecer espacio a que se escucharan las voces de miles de víctimas de la narcopolítica, quienes sin periodistas como él ven bloqueados los caminos hacia la verdad y la justicia”, detalló Artículo 19 sobre la vida del periodista presuntamente asesinado por órdenes de Dámaso López ‘Mini Lic’.

Alianza de Medios Mx explica que Javier Valdez fue asesinado en medio de un conflicto interno del Cártel de Sinaloa, mismo que tenía enfrentamientos entre las fracciones del ‘Mini Lic’ y de ‘Los Chapitos’, hijos de Joaquín Guzmán Lorea, ‘El Chapo’.

El conflicto de la organización criminal involucró a medios de comunicación cuando, presuntamente, ‘Los Chapitos’ enviaron una carta en la que dijeron que el ‘Mini Lic’ había los había traicionado, y en respuesta, Dámaso López contactó a Valdez para dar su versión de los hechos.

A través del diario Ríodoce, se “negó dicha traición y señaló a ‘Los Chapitos’ de no respetar los acuerdos, acusándolos a ellos de ser los generadores de la violencia”. Javier Valdez fue asesinado días después.

La Fiscalía General de la República dijo que el ‘Mini Lic’ “se molestó por un reportaje firmado por el periodista y que apareció en Ríodoce días antes (del asesinato de Valdez) y donde le llamó (al ‘Mini Lic’) ‘pistolero de utilería’ que acostumbraba a ‘pagar para que le compusieran corridos’”.

Con información de Artículo 19 y Alianza de Medios Mx.