‘La traición’ del ‘Mini Lic’: Así fue como delató a Los Chapitos para reducir su condena en EU

Aunque fue liberado por colaborar con las autoridades estadounidenses, el intento de regresar al mundo del narco condenó a Dámaso López Serrano, ‘El Mini Lic’, a 5 años de prisión este miércoles 4 de febrero.

El Juez Anthony Trenga fue quien emitió la sentencia contra el ‘Mini Lic’ en la Corte Estatal del Distrito de Virginia por intento de tráfico de más de 400 gramos de fentanilo.

Aunque fue liberado en 2022, con un cambio de identidad y bajo el programa de testigos protegidos, Dámaso López reincidió en el narco, y en 2024 el FBI comprobó, tras una misión encubierta, que ‘El Mini Lic’ intentaba importar fentanilo desde México.

Ahora, ‘El Mini Lic’ vuelve a prisión tras ser uno de los ‘traidores’ a Los Chapitos, y es posible que intente revelar más información sobre la facción del Cártel de Sinaloa operada por los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán tras firmar un nuevo acuerdo de cooperación.

Así fue cómo ‘El Mini Lic’ redujo su condena tras revelar información de Los Chapitos

Arrestado en 2017 en el cruce fronterizo de Calexico, California, ‘El Mini Lic’ ya era perseguido por Los Chapitos tras un rompimiento entre la facción y la de Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, su padre.

Mike Vigil, exjefe de operaciones de la DEA en México, confirmó que ‘El Mini Lic’ entregó “buena información que nadie más tenía” sobre quienes eran los nuevos líderes de los cárteles, así como políticos implicados en casos de narcotráfico, rutas y nuevos métodos para ingresar drogas a Estados Unidos.

Por esta información, Estados Unidos se negó a entregarlo a México pese a la petición de las autoridades nacionales, ya que también está señalado como el autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdez, quien en el semanario Ríodoce narró cómo ‘El Mini Lic’ no tenía el liderazgo suficiente para enfrentar a Los Chapitos tras el arresto de su padre.

De acuerdo con Insight Crime, se cree que ‘El Mini Lic’ cooperó con las autoridades de EU para los procesos judiciales en contra de Ovidio Guzmán, detenido en enero de 2023, y Joaquín Guzmán, arrestado junto con Ismael ‘El Mayo’ Zambada en julio de 2024.

Además, habría revelado información sobre la división de liderazgos en el Cártel de Sinaloa tras la extradición del ‘Chapo’ a Estados Unidos, y la avanzada violenta de Los Chapitos con tal de no ceder control a la facción del ‘Licenciado’.

Esta información habría sido clave para reducir su condena a 6 años en 2022, por lo que fue liberado.

Tras su arresto en 2024, es posible que nuevamente haya negociado con las autoridades el año pasado para llegar a un nuevo acuerdo.

Por ahora, se desconoce si los intentos del ‘Mini Lic’ para volver a traficar fentanilo fueron con ayuda del Cártel de Sinaloa.

Con información de Ríodoce.