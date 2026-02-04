Sentencian al ‘Mini Lic’: Juez da 5 años de cárcel a Dámaso López por intento de tráfico de fentanilo

Dámaso López fue sentenciado a 5 años de prisión, luego de no cumplir con el acuerdo de testigo protegido con autoridades de EU.

Dámaso López Serrano, conocido como ‘El Mini Lic’, fue sentenciado a 5 años de prisión en Estados Unidos, luego de que un juez federal en Virginia lo señalara por intento de tráfico de fentanilo este miércoles 4 de febrero.

La Corte Federal de Distrito Este de Virginia informó que ‘El Mini Lic’ violó un acuerdo previo como testigo cooperante ante la Administración para el Control de Drogas (DEA) luego de reincidir en el narcotráfico mientras era supervisado por las autoridades.

El juez Anrhony Trenga fue el encargado de dictar la sentencia de 5 años de prisión contra el ‘Mini Lic’, hijo de Dámaso López Núñez, ‘El Licenciado’, quien fuera ‘compadre’ de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán y hasta líder de una facción en el Cártel de Sinaloa.

¿Por qué delitos sentenciaron al ‘Mini Lic’ en EU?

Arrestado el 13 de diciembre de 2024 en Virginia, tras una operación encubierta del FBI en la cuál los agentes se hicieron pasar por compradores de 3 kilos de cocaína, comprobaron que ‘El Mini Lic’ estaba relacionado con el tráfico de drogas.

De acuerdo con los reportes, el FBI retomó la investigación contra el ‘Mini Lic’ luego de que un informante comercial alertara sobre sus planes para importar fentanilo desde México, por lo que la Fiscalía estadounidense interceptó llamadas y recopiló testimonios en los que encontró pruebas de intento de tráfico de drogas sintéticas desde su vivienda en Virginia.

El año pasado, en mayo, se declaró culpable y firmó un nuevo acuerdo de cooperación con las autoridades de Estados Unidos, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado los intentos de extradición del ‘Mini Lic’.

Finalmente, el delito por el que fue sentenciado este 4 de febrero fue por intento de tráfico de más de 400 gramos de fentanilo.

De liderar una facción del Cártel de Sinaloa a cooperar con EU: Así fue el ‘apogeo’ y la ‘caída’ del ‘Mini Lic’

En México, ‘El Mini Lic’ fue el fundador de ‘Los Antrax’, siendo uno de los principales operadores en el Cártel de Sinaloa; sin embargo, a partir de 2017, tras la captura del ‘Chapo’, Dámaso López Serrano y su padre se enfrentaron a las facciones del Cártel de Sinaloa comandadas por Los Chapitos y por Ismael ‘El Mayo’ Zambada.

En ese mismo año, luego de que se debilitara la facción del ‘Licenciado’ y del ‘Mini Lic’, López Serrano fue detenido en el cruce fronterizo de Calexico, California, y en enero de 2018 se declaró culpable en una corte de San Diego, tras ser acusado de tráfico de drogas.

En 2022, fue sentenciado a 6 años de prisión; sin embargo, fue liberado poco después tras ingresar al programa de testigos protegidos, aunque solo estuvo dos años libre, ya que se le volvió a relacionar con la actividad criminal.