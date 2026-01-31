¿Trump estuvo en fiestas de Epstein junto a miembros del Cártel de Sinaloa? Esto sabemos

La denuncia señala que existe un video de la presunta reunión en la que estuvo Trump con miembros del cártel de droga de México. (Foto: Cuartoscuro / EFE)

El Departamento de Justicia publicó el viernes 30 de enero muchos más registros de sus archivos de investigación sobre Jeffrey Epstein, en los que, según lo difundido, se habla de fiestas a las que acudió el presidente Donald Trump junto con miembros del Cártel de Sinaloa.

La divulgación de los documentos, conocidos como los archivos de Epstein, se da bajo una ley destinada a revelar lo que el gobierno sabía sobre el abuso sexual de menores por parte del magnate y sus interacciones con personas ricas y poderosas, entre ellas, Donald Trump y Bill Clinton.

El subsecretario de Justicia, Todd Blanche, informó que el departamento publicaría más de tres millones de páginas de documentos en esta reciente divulgación de Epstein, así como más de 2 mil videos y 180 mil imágenes.

En los archivos, que se publican en el sitio web del Departamento de Justicia, se incluyen algunos de los millones de páginas de registros que, según los funcionarios, se retuvieron de una divulgación inicial en diciembre.

¿Qué dicen los nuevos archivos desclasificados de Epstein?

Se incluyeron documentos relacionados con algunos de los famosos socios de Epstein, incluido Andrew Mountbatten-Windsor, anteriormente conocido como el príncipe Andrés de Inglaterra, y la correspondencia por correo electrónico entre el empresario y Elon Musk, así como otros contactos destacados de todo el espectro político.

Los registros contienen miles de referencias a Trump, incluidos correos electrónicos en los que Epstein y otros compartieron noticias sobre él, comentaron sus políticas o su desempeño en política, o chismearon sobre él y su familia.

También se incluyó una hoja de cálculo creada el pasado agosto que resume las llamadas al Centro Nacional de Operaciones de Amenazas del FBI o a una línea directa establecida por la fiscalía por parte de personas que afirmaban, sin evidencia, tener algún conocimiento de posibles irregularidades cometidas por Trump.

¿Trump estuvo en fiestas de Epstein junto a miembros del Cártel de Sinaloa?

En el documento EFTA01660651, el gobierno enlistó algunas de las actividades y denuncias que se realizaron y se integraron a los archivos que divulgó este viernes el gobierno de Estados Unidos.

Los archivos indican que el presidente Trump estuvo en una “fiesta sexual” de Epstein junto a miembros del Cártel de Sinaloa, que el mismo declaró como organización terrorista; sin embargo, el documento no indica quiénes ni cuándo ocurrió el evento.

La denuncia señala que existe un video de la presunta reunión en la que estuvo Trump con miembros del cártel de droga de México.

Los archivos indican que el presidente Trump estuvo en una “fiesta sexual” de Epstein junto a miembros del Cártel de Sinaloa

Además, el denunciante afirma haber presenciado la supuesta muerte de una joven, quien —de acuerdo con su testimonio— habría sido estrangulada por Robin Leach, presentador de Reino Unido, durante una fiesta.

Los archivos mencionan, sin aportar pruebas públicas verificables, los nombres de Donald Trump, Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell, así como al Cártel de Sinaloa.

Sin embargo, los documentos señalan que la persona que otorgó esta información no era confiable y se solicitó evaluaciones psiquiátricas obligatorias.

Los documentos señalan que la persona que otorgó esta información no era confiable

Publicación de los archivos de Epstein

La Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein establecía el 19 de diciembre como plazo para publicar todos los documentos relacionados con el financiero neoyorquino, por lo que la Administración de Trump estaba técnicamente incumpliendo la ley mientras continuaba la revisión y procesamiento de los documentos.

Después de incumplir el plazo del 19 de diciembre establecido por el Congreso para hacer públicos todos los archivos, el Departamento de Justicia dijo que encargó a cientos de abogados que revisaran los registros para determinar lo que necesita ser tachado o censurado. Pero negó cualquier esfuerzo por proteger de una posible humillación a Trump, quien afirma que cortó su relación con Epstein hace años, a pesar de su amistad previa.

Con información de EFE