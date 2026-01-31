Veteranos protestan contra Trump por desestimar papel de Dinamarca en Afganistán: ‘Combatimos codo a codo’

Cientos de veteranos de las Fuerzas Armadas danesas marcharon este sábado hacia la embajada de Estados Unidos en Copenhague para expresar su rechazo a declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, con las que puso en duda la labor de los aliados europeos en Afganistán, informó la agencia Ritzau.

Veteranos Daneses, la organización convocante, tenía previsto leer en voz alta, frente a la embajada, los nombres de los 44 soldados daneses que murieron en Afganistán.

“Nos sentimos abandonados y ridiculizados por la administración Trump, que desprecia deliberadamente los combates en los que participó Dinamarca codo con codo con Estados Unidos”, señala la convocatoria.

“Las palabras no pueden expresar cuánto nos duele que en la Casa Blanca se hayan olvidado las contribuciones y sacrificios de Dinamarca en la lucha por la democracia, la paz y la libertad”, agrega el texto.

Veteranos Daneses también denunció que la administración Trump faltó al respeto “a la soberanía del Reino de Dinamarca y al derecho a la autodeterminación del pueblo de Groenlandia”, en referencia a las aspiraciones anexionistas de la Casa Blanca, que provocaron una profunda crisis con Europa.

Respuesta oficial del gobierno danés a las críticas de Trump

Una semana antes, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, calificó de “intolerable” la crítica de Trump, quien afirmó que los aliados europeos se mantuvieron lejos del frente en Afganistán, y recordó que Dinamarca figura entre los países con más bajas per cápita en ese conflicto.

“Siento un profundo respeto por los soldados que lo arriesgaron todo en una guerra a la que los políticos los enviamos y en la que lucharon codo con codo con soldados de Estados Unidos, entre otros países”, añadió la primera ministra, quien es hermana de un veterano.

Las tensiones, ya elevadas por el tema de Groenlandia, se intensificaron esta semana cuando personal de la embajada de Estados Unidos en Copenhague retiró de un parterre ubicado frente a la sede diplomática 44 banderas danesas que simbolizaban a los soldados caídos, hecho que avivó la polémica.