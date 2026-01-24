‘Le hacen el feo’ a la Coca-Cola de Trump: Crean apps en Dinamarca para boicotear productos de EU

Vegemite, la crema australiana con levadura, recibe una aprobación. Lo mismo ocurre con una botella francesa de Châteauneuf-du-Pape. ¿Pero la Coca-Cola Light, la favorita del presidente Donald Trump? A eso, una popular aplicación móvil en Dinamarca le asigna una X roja: un mensaje a los compradores para que vuelvan a poner ese producto estadounidense en los estantes.

Dinamarca, un país con un tamaño un dieciseisavo del de Texas, está harta de sentirse presionada. Por eso, los daneses están recurriendo a aplicaciones móviles para escanear productos cotidianos y boicotear los asociados con Estados Unidos.

App de boicot a marcas de EU lidera descargas en Dinamarca

Desde que Trump empezó a amenazar con apoderarse de Groenlandia, que forma parte del Reino de Dinamarca, las descargas de este tipo de aplicaciones se han disparado. La más popular, UdenUSA (en danés, " Sin Estados Unidos“), es ahora la aplicación gratuita número 1 en la App Store de Apple en Dinamarca, tras experimentar un repentino aumento en las últimas semanas.

Jonas Pipper, el joven de 21 años que cocreó la aplicación con un viejo amigo del colegio, la llama un “arma en la guerra comercial para los consumidores”. Y el hecho de que empodere a los daneses de a pie para enviar una señal a Estados Unidos es “bastante genial”, afirma.

Con aproximadamente 6 millones de habitantes y una economía total similar a la de Maryland, Dinamarca no está dispuesta a reducir las exportaciones estadounidenses. Sin embargo, la repentina popularidad de UdenUSA (a veces llamada NonUSA ) y una aplicación similar, Made O Meter, pone de relieve cómo el enfoque de la administración Trump ha inquietado, insultado y enfurecido a mucha gente en toda Europa.

Incluso el Partido Popular Danés, de extrema derecha y antiinmigrante, que en el pasado ha buscado estrechar lazos con Trump, criticó duramente su retórica sobre Groenlandia. “Permítame decirlo con palabras que pueda entender, señor presidente: ¡Váyase a la mierda!”, dijo Anders Vistisen, uno de los legisladores del partido, en un discurso ante el Parlamento Europeo el 21 de enero.

Inversores en Dinamarca dan la espalda a bonos de EU

Los inversores institucionales en Dinamarca también están empezando a dar la espalda a Estados Unidos. El 20 de enero, AkademikerPension informó a Bloomberg que se deshacía de toda su cartera de bonos del gobierno estadounidense. Aunque la venta del fondo fue pequeña (tenía tan solo 100 millones de dólares en bonos del Tesoro estadounidense a finales de diciembre), el simbolismo de la medida atrajo la atención mundial. Los rendimientos de los bonos del Tesoro subieron tras la noticia, y desde entonces Trump ha amenazado con " fuertes represalias " contra cualquiera que se deshaga de activos estadounidenses en respuesta a sus políticas.

En el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, desestimó las sugerencias de que Europa, en conjunto, pudiera adoptar un enfoque similar al de UdenUSA en los mercados financieros. En respuesta a la decisión de AkademikerPension, Bessent declaró sin rodeos:

“Las inversiones de Dinamarca en bonos del Tesoro estadounidense, como las de la propia Dinamarca, son irrelevantes”.

Anders Schelde, director de inversiones de AkademikerPension, afirmó que la decisión de vender se basó en diversos factores, como Groenlandia, la aparente ausencia de declive fiscal en Estados Unidos y la debilidad del dólar. También sugirió que la cautela hacia Estados Unidos no se limita a Trump.

“No se puede volver a meter al genio en la botella”, dijo Schelde. “La situación podría mejorar y calmarse en unos meses, y Trump no podrá ser reelegido, y el próximo presidente podría ser algo diferente”, dijo. “¿Pero qué pasará entonces dentro de cinco, seis o diez años?”

El reto de boicotear marcas estadounidenses

A su manera, los consumidores daneses están adoptando un enfoque similar. Pero boicotear los productos estadounidenses, o incluso determinar qué se considera una marca estadounidense, puede ser complicado. Por ejemplo, la cervecera danesa Carlsberg A/S embotella y distribuye productos de Coca-Cola Co. en Dinamarca.

Y no es la primera vez que consumidores fuera de Estados Unidos han buscado boicotear productos estadounidenses, incluso después de los anuncios arancelarios del ‘Día de la Liberación’ de Trump del 2 de abril, aunque la intensidad y la longevidad de esos movimientos variaron con el tiempo.

Por ahora, la aplicación danesa funciona a la perfección. Pipper señala que está disponible en varios idiomas, incluyendo alemán e inglés (y pronto se podrá descargar en teléfonos Android). Incluso está disponible en Estados Unidos.

“No sé si Trump tiene un iPhone”, dijo Pipper. “Pero podría usar la aplicación si quiere”.