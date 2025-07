Y no es para las ‘cubitas’: ¿Por qué la Coca-Cola de dieta es el refresco favorito de Donald Trump?

La Coca-Cola suele utilizarse como bebida refrescante en tiempo de calor o para combinar bebidas como una cuba, un París de noche o un charro negro, entre otras, pero el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no la pide para mezclarla con alcohol, pero sí es su refresco preferido.

Trump es conocido no solo por su carrera política y empresarial, sino también por su peculiar estilo de vida, el cual ha sido objeto de múltiples reportajes y libros.

Uno de los aspectos más comentados de su rutina diaria es su preferencia por ciertos alimentos y bebidas, y entre estos destaca un refresco que ha sido señalado como su favorito: la Coca-Cola Dietética, conocida en Estados Unidos como Diet Coke.

Según varias fuentes, incluyendo el libro 'Fire and Fury: Inside the Trump White House’, del periodista Michael Wolff, Donald Trump solía consumir hasta 12 latas de Coca-Cola Dietética al día durante su primer mandato. Este detalle fue ampliamente cubierto por medios como The New York Times, CNN y The Washington Post, y fue corroborado por personas cercanas a su entorno.

¿Por qué Donald Trump prefiere la Coca-Cola sin azúcar?

Trump ha preferido durante años esta versión sin azúcar de la Coca-Cola original, en parte porque evita el consumo de azúcar refinada y calorías vacías, aunque no necesariamente sigue una dieta saludable.

Su gusto por la comida rápida y productos ultraprocesados también es ampliamente documentado; de hecho, se ha dicho que le agrada la consistencia y limpieza que ofrecen cadenas como McDonald’s, pero cuando se trata de bebidas, su elección constante ha sido Diet Coke.

Así como en su primer mandato, a su regreso a la Casa Blanca este año, volvió a instalar un botón rojo en el escritorio Resolute del Despacho Oval que, al presionarse, hace que un mayordomo le lleve una lata de Diet Coke en bandeja de plata.

Este gesto, que algunos interpretaron como una excentricidad, también fue visto como una muestra de cómo cuidaba incluso los pequeños detalles de su comodidad diaria.

Donald Trump no bebe alcohol ni fuma, esto en memoria de su hermano mayor, Fred Trump, quien falleció a los 43 años por complicaciones derivadas del alcoholismo.

¿Donald Trump ha criticado a Coca-Cola?

A pesar de su lealtad a la marca, Donald Trump ha tenido altibajos en su relación con Coca-Cola como empresa. En 2012, llegó a tuitear críticas a la compañía, diciendo: “El CEO de Coca-Cola es un amigo mío, pero la Coca-Cola está matando a la humanidad. De todas formas, seguiré tomándola”. Esta declaración, en la que incluso se refirió a la bebida como “basura”, resume el tipo de contradicciones que a menudo rodean su personalidad pública.

Asimismo, Trump ha sido visto consumiendo Coca-Cola Light en varios eventos y entrevistas, lo que confirma que su preferencia por esta bebida. Aunque otras figuras públicas pueden variar sus elecciones, Trump parece mantener hábitos muy consistentes.

Este miércoles, Donald Trump adelantó a través de sus redes sociales que había convencido a Coca-Cola de dejar de emplear jarabe de fructosa de maíz como endulzante del refresco original, y en su lugar utilizar azúcar de caña.

Aunque la compañía no ha confirmado lo dicho por el presidente estadounidense, el cambio podría aplicarse, ya que el refresco así se endulza actualmente en países como México y Australia.