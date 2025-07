La época oscura de Brad Pitt donde tomaba 4 refrescos para desayunar: ‘No estaba seguro de lo que hacía’

La estrella de Brad Pitt, protagonista de F1: La película, brilla una vez más en miles de cines alrededor del mundo con su espectacular actuación como Sonny Hayes, aunque hace poco más de 30 años su vida era totalmente distinta, con hábitos poco saludables.

En la actualidad, el famoso actor hace ejercicio frecuentemente y lleva una vida saludable con estricta dieta para mantener masa muscular a la vez que baja las grasas en su organismo, y a sus 61 años se ve muy bien.

Sin embargo, un joven Brad Pitt no pensaba igual y estaba a punto de perder el rumbo con vicios y hábitos que sobrepasan lo insano y de los que, afortunadamente, salió.

¿Cuál era el ‘desayuno’ de Brad Pitt en sus inicios como actor?

A principios de los 90, el actor Brad Pitt ya había debutado como actor en cintas como El río de la vida y Kalifornia en 1992 y 1993, respectivamente, pero no se sentía totalmente a gusto con su vida en ese entonces.

Brad Pitt en la película 'Kalifornia', de 1993. (Foto: YouTube Shout! Studios)

Por lo tanto, sus hábitos no eran los más saludables hacia el verano de 1994, recodó él mismo en una entrevista en el podcast Armchair Expert, presentado por Dax Shepard, en donde mencionó que, para ‘desayunar’, no consumía alimentos en forma.

“No tuve muy buenas experiencias después de un par de trabajos y simplemente no estaba muy seguro de lo que hacía. Tuve un verano rarísimo. Fue la época más insana; solo necesitaba desconectar y me despertaba, me fumaba un porro, me tomaba cuatro Coca-Colas sin hielo, no comía nada en ese verano, y vi el juicio de O.J. Simpson, intentando averiguar qué hacer. Pensaba: ‘¿qué hago ahora’?”, reveló.

Así mejoró sus hábitos Brad Pitt

Pese a que en aquel entonces tenía una mala relación con la comida y sus proyectos en general al grado de preguntarse si de verdad quería ser actor, llegó a su vida un proyecto ‘salvador’: la película Se7en, del director David Fincher.

“Fui a ver a Fincher, que hablaba de las películas como nunca antes había oído a nadie hablar de cine. Me volvió a entrar el gusanillo. Encontrarlo me devolvió las ganas de seguir haciendo esto”, aseguró el actor.

Brad Pitt compartió créditos en 'se7en' con Morgan Freeman. (Foto: YouTube Rotten Tomatoes Classic Trailers)

Tras el éxito de Se7en, el exesposo de Angelina Jolie recibió más ofertas de trabajo, cada vez con papeles más importantes y complejos como los que le gusta interpretar. También mejoró su alimentación y los hábitos destructivos que tenía, como el beber refresco de cola de forma tan frecuente.

“No sé si huir del envejecimiento, pero esta idea de estar más preocupado por la salud es algo que me interesa”, mencionó en una entrevista con Glamour en 2022.

¿Qué hábitos saludables tiene Brad Pitt en la actualidad?

Tras consolidarse como un actor de renombre en Hollywood, Brad Pitt tomó mejores hábitos, como hacer ejercicio regularmente y alimentarse de forma sana, dos de los secretos que lo mantienen con buena apariencia a sus 61 años.

De hecho, la clave del éxito de Brad Pitt para conservarse bien a su edad radica en tres cosas: “Intento mantenerme en forma, comer sano y ser creativo”, dijo a la misma revista.

Brad Pitt mejoró sus hábitos alimenticios. (Foto: Shutterstock) (Shutterstock)

La rutina de ejercicio de Brad Pitt

Para mantenerse en forma, trabaja de la mano con el entrenador personal Duffy Gaver, quien trabaja con otras estrellas como Adam Sandler y Tom Holland, por mencionar a algunos.

De acuerdo con la revista GQ, Gaver reveló que la rutina de ejercicio del famoso Brad Pitt está enfocada en la sobrecarga progresiva, es decir, en incrementar el peso para los mismos ejercicios cada cierto tiempo; de preferencia, no dejar pasar tantas semanas entre variaciones.

Para Esquire, el mismo preparador físico mencionó en una ocasión que la adaptabilidad del actor para hacer cualquier ejercicio era grande, así que no le costaban las nuevas rutinas.

Acompañado con su entrenamiento de fuerza, Pitt se somete a ejercicios cardiovasculares que le permiten un correcto mantenimiento de masa muscular a la vez que quema grasa.

Brad Pitt hace ejercicio frecuentemente. (Foto: Warner Bros.)

¿Cuál es la dieta de Brad Pitt?

En cuanto a la dieta de Brad Pitt, su prioridad son las proteínas magras, los carbohidratos complejos y las grasas saludables, mientras los alimentos ultraprocesados quedan fuera de la ecuación.

Un ejemplo de su cena es un plato con pollo, brócoli y arroz integral, que le proporciona los nutrientes necesarios y, además, es versátil y se pueden hacer más mezclas con él.

La creatividad de Brad Pitt fuera del set

Además de participar como director, productor y actor en famosa películas, Brad Pitt tiene hobbies que le permiten desarrollar su lado más creativo, como la escultura.

“La escultura es silenciosa, muy solitaria. Encuentro paz en ello”, aseguraba para GQ en 2022.