Mantequilla o aceite: ¿Qué es más saludable para el cuerpo?

Cada persona tiene su propia sazón al momento de cocinar, pero influye mucho en el sabor y la salud los ingredientes que se utilizan como el aceite y la mantequilla. Ambos elementos comparten ciertas características, pero tienen valores nutricionales diferentes.

Tanto los aceites de cocinar y la mantequilla se emplean para facilitar el proceso de la elaboración de ciertos alimentos, ya que agregan un sabor extra y hasta evitan que la comida se pegue a los utensilios.

A pesar de su apoyo en la cocina, uno de estos dos ingredientes puede ser más dañino para la salud del cuerpo.

En la cocina mexicana es muy común utilizar aceites para preparar alimentos. (Pexels)

¿Qué tiene más calorías: aceite o mantequilla?

Tanto el aceite vegetal para cocinar como la mantequilla cuentan con sus propios multiversos en los que hay diferentes versiones con sabores, ingredientes y efectos diferentes.

Según My fitness pal, un sitio especializado en temas de ejercicio, este es un aproximado de calorías por cucharada:

Aceite de oliva: 119 calorías

Aceite de aguacate: 40 calorías

Aceite vegetal: 120 calorías

Mantequilla: 27 calorías

Mantequilla salada: 100 calorías

Mantequilla de crema dulce: 100 calorías

Tanto los aceites para cocinar como la mantequilla comparten la similitud que están compuestos de grasas con altas cantidades de calorías. Es por ello que el consumo de ambos ingredientes debe de ser moderado para evitar problemas de salud.

En algunos casos, estos ingredientes pueden contener grasas saturadas que, de acuerdo con Medline Plus, pueden aumentar los niveles del colesterol malo y producir problemas cardíacos.

¿Cuál es la diferencia entre el aceite y la mantequilla?

Estos alimentos pueden tener funciones similares, pero su gran diferencia es que se elaboran a partir de diferentes ingredientes.

Los aceites de cocina provienen de diversos ingredientes como las semillas de girasol, de oliva, el aguacate y diversos tipos de vegetales.

En su mayoría se componen de diversos tipos de grasas, pero hay algunos como el de coco, que contienen grandes niveles de versiones saturadas y trans.

El aceite de coco y el de oliva son dos ingredientes que suelen incorporarse en la alimentación por quienes buscan bajar de peso. (Foto: Especial).

La cantidad de grasa en cada aceite depende de su tipo, siendo los más saludables los que tienen una procedencia vegetal.

A diferencia de los aceites, la mantequilla es un producto lácteo que proviene de batir leche hasta el punto en el que resulta una sustancia grasosa.

En conversación con la revista UNAM Global, la especialista Mariana Isabel Valdés Moreno aseguró que el origen animal de la mantequilla y la manteca es la razón por la que contienen grandes cantidades de grasas saturadas.

“Las grasas saturadas son las que se asocian, especialmente cuando se consumen en exceso, a efectos adversos sobre la salud, principalmente cardiovasculares”, puntualizó la especialista en nutriología.

Sus altos niveles de grasa generan que tenga una consistencia cremosa, en general este alimento se utiliza en la elaboración de repostería. De igual manera, hay personas que usan la mantequilla para cocinar algunos platillos por el dulce sabor que suele tener.

La mantequilla es considerada como un lácteo. (Foto: Wikimedia Commons)

De acuerdo con Healthline, a pesar de que la mantequilla es alta en grasas y calorías, también contiene vitaminas y pequeñas cantidades de nutrientes esenciales.

El portal de Eat this, not that, enlista algunos de los efectos secundarios que puede presentar el consumo excesivo de mantequilla:

Aumento del colesterol malo

Problemas cardiovasculares

Puede aumentar la presencia de grasa visceral

Aumento en los triglicéridos

La mantequilla también cuenta con algunas versiones que se denominan como más saludables, aunque contienen diferencias mínimas como el Ghee.

El ghee es una grasa que se ha vuelto popular en los supermercados, se promueve como mejor para la salud que la mantequilla. (Foto: Especial).

¿Qué es más sano: el aceite o la mantequilla?

Aunque ambos ingredientes pueden ser nocivos para la salud, el sitio de Medline Plus asegura que la mantequilla y otros productos que provienen de la grasa animal puede ser bastante perjudiciales para el cuerpo.

Medline Plus también recomienda evitar consumir elementos como la margarina e ingredientes hidrogenados, que también puede contener altos niveles de las grasas que dañan a la salud.

En cambio, el portal especializado recomienda optar por aceites vegetales como la versión que proviene de las semillas de oliva.

El aceite de oliva podría ser más saludable que la mantequilla. (Foto: Shutterstock)

La especialista Mariana Isabel Valdés Moreno también comentó a UNAM Global que los aceites son una mejor opción que la mantequilla.

“La diferencia en su composición es la que le da beneficios o desventajas respecto a los otros. Los más saludables serían los aceites”.

De acuerdo con Harvard Heatlh Publishing, el aceite de oliva está lleno de ácidos grasos monoinsaturados que podrían reducir la presencia del colesterol malo en el cuerpo, al igual que propiedades antinflamatorias.

Aparte del aceite de oliva, estas son algunas de las versiones que podrían resultar saludables si se consumen con moderación: